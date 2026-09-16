Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi - Son Dakika
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Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi

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Anthony Taylor Süper Lig\'deki tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi
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MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftalarında oynanan maçlardan seçilen tartışmalı pozisyonları inceledi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Taylor'ın hazırladığı 'Hakem Kararları Analizi'ni video aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. Değerlendirmeler teknik kriterlere göre yapıldı. İşte detaylar...

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Trendyol Süper Lig’in ilk haftalarında oynanan maçlardan seçilen tartışmalı pozisyonları inceledi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Taylor’ın hazırladığı “Hakem Kararları Analizi”ni video aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. Değerlendirmeler teknik kriterlere göre yapıldı.

GENÇLERBİLİĞİ - FENERBAHÇE

Maçın 49. dakikasında Mert Müldür’ün yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçe penaltı beklerken oyun devam etmişti. Taylor, Müldür’ün kafa vurduktan sonra Goutas’ın müdahalesinin hücum oyuncusunun şut veya kafa vuruşu yapma becerisini etkilemediğini belirterek “penaltı değil” dedi. Aynı maçın 71. dakikasında Talisca’nın şutunda topun Goutas’ın eline çarpması da incelendi. Taylor, temasın minimal seviyede olduğunu, topun yönünü değiştirmediğini ve kaleye gitmesini engellemediğini ifade ederek bu pozisyonun da penaltı olmadığını açıkladı.

Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi
Görüntü: beIN Sports

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ

7. dakikada Aliti ile Trossard arasında yaşanan pozisyonda Taylor net konuştu: Aliti’nin Trossard’ın başına aşırı güç kullanarak vurduğuna dair açık kanıt bulunduğunu, bu nedenle Aliti’ye kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca VAR’ın hakemi saha içi incelemeye çağırması gerektiğine dikkat çekti. 8. dakikada Vlahovic’in yerde kaldığı pozisyonda ise Aliti’nin müdahalesinin ceza sahası dışında olduğunu ve Beşiktaş lehine serbest vuruş verilmesi gerektiğini söyledi. Maçın son dakikalarında Vlahovic ile Ümit Akdağ arasında yaşanan çekişmede ise iki oyuncunun da birbirini çektiğini, dolayısıyla oyunun devam etmesinin doğru olduğunu ifade etti.

Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi
Görüntü: beIN Sports

GALATASARAY - GÖZTEPE

59. dakikada Galatasaray’ın kazandığı penaltı da mercek altına alındı. Taylor, Osimhen’in sağ ayağını top ile rakibinin sol ayağının arasına yerleştirdiğini, temasın savunma oyuncusundan ziyade hücum oyuncusunun hareketinden kaynaklandığını belirtti. Bacaklar arasında bir miktar temas olsa da gerçek bir çelme ihlali oluşmadığını ve hücum oyuncusunun teması abarttığını söyleyerek pozisyonun penaltı olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi
Görüntü: beIN Sports

AMEDSPOR - TRABZONSPOR

45+5. dakikada Diagne’nin kullandığı penaltı atışında kaleci Onana’dan dönen topu Sor’un ağlara göndermesi de incelendi. Taylor, Diagne penaltıyı kullanırken Sor’un ceza sahası içinde bulunduğunu, bu nedenle golün geçersiz sayılması gerektiğini açıkladı.

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    Yorumlar (1)

  • resadiyelim@icloud.com [email protected]:
    yani bu 4 takım içinde yine mağdur edilen her zamanki gibi Beşiktaş olmuş. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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