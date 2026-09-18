Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 aylık hamile Didar Filiz, eşi ve 3 akrabası tarafından darbedilerek hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi K.F. ve 3 akrabası gözaltına alındı.

Korkunç olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Didar Filiz (20) ile eşi K.F. (24) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya K.F.'nin 3 akrabası da dahil oldu.

BAŞINA AĞIR DARBELER ALDI

Eşi ve 3 akrabası tarafından feci şekilde darbedilen 6 aylık hamile Didar Filiz, diğer akrabalarının araya girmesiyle saldırganların elinden alındı. Başına aldığı ağır darbeler sonucu ağır yaralanan genç kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen 20 yaşındaki Didar Filiz ve karnındaki bebeği yaşamını yitirdi. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan emniyet güçleri, cinayet şüphelisi koca K.F. ile olaya karıştığı tespit edilen 3 akrabasını gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.