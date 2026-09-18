Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü - Son Dakika
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Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 20 yaşındaki 2 çocuk annesi ve 6 aylık hamile Didar Filiz, eşi K.F. ve 3 akrabası tarafından darbedilerek katledildi. Başına aldığı ağır darbeler sonucu hastaneye kaldırılan ancak kurtarılamayan genç kadının ölümüne ilişkin koca K.F. ile 3 akrabası gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 aylık hamile Didar Filiz, eşi ve 3 akrabası tarafından darbedilerek hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi K.F. ve 3 akrabası gözaltına alındı.

Korkunç olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Didar Filiz (20) ile eşi K.F. (24) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya K.F.'nin 3 akrabası da dahil oldu.

BAŞINA AĞIR DARBELER ALDI

Eşi ve 3 akrabası tarafından feci şekilde darbedilen 6 aylık hamile Didar Filiz, diğer akrabalarının araya girmesiyle saldırganların elinden alındı. Başına aldığı ağır darbeler sonucu ağır yaralanan genç kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen 20 yaşındaki Didar Filiz ve karnındaki bebeği yaşamını yitirdi. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan emniyet güçleri, cinayet şüphelisi koca K.F. ile olaya karıştığı tespit edilen 3 akrabasını gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

OsmaniyeKadirliGüncelÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa Kurt Mustafa Kurt:
    İlahi yarabbim bu dünya insanlara ağır gelmeye başladı sen her şeyin en iyisini bilensin 9 0 Yanıtla
  • Selami Gelekli Selami Gelekli:
    Bütün haber siteleri için söylüyorum. Böyle haberleri yayınlamakla elinize ne geçiyor madalya mı veriyorlar bu ülkede çok güzel haberlerde oluyor onları niye yayınlamıyorsunuz 4 2 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    DÜNYA ÇEKİLMEZ OLDU,İNSANLAR ÇIĞRINDAN ÇIKTI. ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN İNŞALLAH. 3 0 Yanıtla
  • muratcil717@gmail.com [email protected]:
    20 yaşında 2 çocuk ve 6 aylık hamile yazık çocukluğunu yaşamadan çocuk yaşta can vermiş allah rahmet eylesin mekanı cennet peygamber efendimize komşu olsun inşallah 3 0 Yanıtla
  • Ali Özen Ali Özen:
    İnsanoğlu sen çok kötüsün bu dünyayı böyle gördükçe bunları okudukca Allahım bu dünya ne kadar kötü yer oldu diyorum Allaha yakın olun namaz kılın eninde sonunda Yüce Yaradana döndüreceğiz ve herşeyin hesabını vereceğiz .Cennet Cehennem o yüZden yaratılacak 1 0 Yanıtla
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