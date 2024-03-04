Son Dakika Kadirli Haberleri

03 Şub 03 Şub

Kadirli'de Vatandaşlar Pahalılıktan Şikayetçi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle şikayetlerini dile getirdi. Bir emekli öğretmen, pazarda bir domatesin 40 lira olduğunu belirterek, fakirlerin bu fiyatları ödeyemeyeceğini ve herkesin acı içinde olduğunu söyledi. Diğer vatandaşlar da sebze ve eşyaların pahalılığından şikayet ederek, alım güçlerinin azaldığını ifade etti. Pazarcılar ise bazı müşterilere bedava ürün verdiklerini ancak yine de alamadıklarını dile getirdi.