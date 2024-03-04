Son Dakika Kadirli Haberleri

- 04 Mar Kadirli'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Mahmut A. idaresindeki kamyonet, Kadirli-Kozan kara yolu Çukurköprü mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ağır.
- 04 Mar Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kısa sürede söndürüldü.
- 03 Mar Kadirli'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kerim Ünsalan idaresindeki motosiklet ile Murat K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ünsalan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Murat K. ise gözaltına alındı.
- 02 Mar Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobil çarpışması: 5 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Feyyaz G. idaresindeki bir otomobil ile Seyit K'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, araçların sürücüleriyle birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Kadirli Devlet Hastanesine sevk edildi.
- 02 Mar Emekliler Bayram İkramiyesini Yetersiz Buldu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekliler, 3 bin liralık bayram ikramiyesini az bularak tepki gösterdi. Emekli vatandaşlar, fiyatların artmasıyla birlikte ikramiyenin yetersiz kaldığını belirtti. Emeklilere daha fazla destek verilmesi talep edildi.
- 29 Şub Alzheimer hastası kadın ot toplarken bulundu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ot toplarken bulundu. Yakınları tarafından jandarmaya bildirilen kayıp kadın, Vayvaylı köyünde boş bir arazide bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Hürü Coşkun, ailesine teslim edilecek.
- 28 Şub Kadirli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak Kadirli Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
- 28 Şub Kadirli'de otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Süleyman Ü. idaresindeki otomobil ile ismi öğrenilemeyen panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- 27 Şub Kadirli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında 5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
- 27 Şub Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Osmaniye'de polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan aramalarda 11 kilo 650 gram skunk, 2 kilo 391 gram esrar, 3.125 sentetik ecza, 448,68 gram bonzai, 302,15 gram metamfetamin, 3.02 gram eroin, 0,4 gram hint keneviri tohumu, 4 tabanca, 4 şarjör ve 18 fişek, 3 hassas terazi, 5.300 TL para ele geçirildi. Tutuklanan 11 kişi cezaevine gönderildi.
- 26 Şub İYİ Parti Kadirli Belediye Meclis Üyesi Ekrem Olgaç İstifa Etti
İYİ Parti'nin Kadirli Belediye Meclis Üyesi Ekrem Olgaç, partisinden istifa etti. Olgaç, Meral Akşener'in çizgisinden çıkmasını gerekçe göstererek Demokrat Parti'ye geçti.
- 26 Şub Depremde zarar gören evde yaşam mücadelesi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Fatma Arslan, depremde zarar gören evinin çatısını tamir ettiremediği için her yağmurda tavanlarının aktığını söylüyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle geçinemeyen Arslan, yaşam mücadelesi veriyor.
- 25 Şub Engelli Oğluyla Yaşayan Aile, Yıkım Kararı Verilen Evlerini Nerede Kalacaklarını Sormaktadır
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde engelli oğluyla yaşayan Mehmet Çuhadar, depremde hasar alan evinin yanına yeni ev yapmaya çalıştığını ancak ruhsat alamadığı için inşaat halindeki ev için yıkım kararı verildiğini belirtti. Çuhadar, çaresizlik içinde olduklarını ve yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Engelli oğlu da her gün evlerinin yıkılacağını ve nerede kalacaklarını sormaktadır.
- 23 Şub Osmaniye'de çiftçi, satamadığı ıspanağı ücretsiz dağıtıyor
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlasına ektiği 42 dönüm ıspanağı satamayan çiftçi, vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı. Köylüler, bu yıl ilk defa ıspanak yiyeceklerini belirterek, çiftçiye teşekkür etti.
- 22 Şub Seyyar Tuhafiyeci: Vatandaşın Alım Gücü Düştü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyyar tuhafiyecilik yapan Hamza Yapalak, vatandaşların alım gücünün düştüğünü belirtti. Yapalak, vatandaşların çorap gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını ve düşük fiyat taleplerine rağmen alışveriş yapamadığını söyledi.
- 22 Şub Enerjisa Dağıtım Şirketleri, dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlarla müşteri odaklı çalışmalar gerçekleştirdi
Enerjisa Dağıtım Şirketleri olan AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ, geçen yıl Anadolu Yakası, Karabük ve Osmaniye'de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştirdi. Şirketler, bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürerek daha aydınlık bir gelecek için çalışmalarını insan, çözüm ve inovasyon odaklı olarak sürdürmeye devam ediyor.
- 21 Şub Kadirli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.
- 21 Şub Kadirli'de Zincirleme Kaza: 3 Ağır 5 Yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine çarptı ve 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
- 21 Şub Kadirli'de Tırla Çarpışan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Cafer A. idaresindeki otomobil, Bayram Ç'nin kullandığı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Cafer A. ile aynı araçta bulunan Talha A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- 20 Şub Engelli Eşinin Bakım Masraflarını Karşılayamayan Kadın Tepkili
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde malulen emekli fiziksel engelli eşinin bakım masraflarını karşılayamayan Neslihan Arslantaş, kendisine bakım maaşı bağlanmamasına tepki gösterdi. Arslantaş, eşinin 10 bin lira emekli maaşıyla geçinememeleri nedeniyle zor durumda olduklarını ve çocuklarına harçlık veremediklerini belirtti.
- 18 Şub Emeklilere verilen bayram ikramiyesine tepki: Yeterli değil
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, bayram ikramiyesine yapılan yüzde 50 zamma tepki gösterdi. Emekliler, ikramiyenin yetersiz olduğunu belirterek, artan maliyetlere karşılık daha yüksek bir miktar talep etti.
- 15 Şub Kadirli'de 6 firari hükümlü yakalandı
Kadirli ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
- 14 Şub 18 yaşındaki Baran Birkaç: Gençlerin siyasete atılması gerekiyor
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Bağımsız Türkiye Partisi Belediye Başkan Adayı olan 18 yaşındaki Baran Birkaç, gençlerin birçok sorunu olduğunu siyasetçilerin onları anlamadığını ifade etti.
- 13 Şub Mazota gelen zam vatandaşları isyan ettirdi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, çiftçilerin bitirilmeye çalışıldığını ve sürekli zam yapıldığını belirterek, geleceklerini düşünemediklerini ifade etti.
- 10 Şub Kahramanmaraş'ta düzenlenen geleneksel Türk okçuluğu yarışması
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü ve depremlerde yaşamını yitirenleri anmak için geleneksel Türk okçuluğu yarışması düzenlendi. Yarışmaya 12 kategoride 250 sporcu katıldı ve dereceye giren sporculara sertifika ve kupaları takdim edildi.
- 09 Şub AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin "Osmaniye Aday Tanıtım Toplantısı"nda konuştu Açıklaması
Osmaniye'de, AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde gösterdiği ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.
- 09 Şub Türkiye'de Hava Kirliliğinin En Yoğun Olduğu 20 Bölge Belirlendi
Greenpeace Akdeniz, Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun olduğu 20 bölgeyi belirledi. İskenderun ilçesi başı çekerken, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde de kirli hava solunuyor. Hava kirliliğinin dünya genelinde dakikada 13 insanın ölümüne yol açtığına dikkat çekiliyor.
- 07 Şub Kadirli'de Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.T'nin kullandığı otomobil kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi. Yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
- 07 Şub Kadirli'de Asayiş Uygulaması: 3 Şüpheli Tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Uygulamalarda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu da ele geçirildi.
- 06 Şub Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Deprem Bölgesindeki Gazeteciler, Konteynerler Yerine Depreme Dayanıklı Basın Siteleri Oluşturulmasını İstiyorlar
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) depremden etkilenen illerdeki gazetecilerin sorunlarına ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre; Adıyaman’da 13 gazeteci yaşamını yitirdi, Kahramanmaraş'ta bir gazetecinin cesedine ulaşılamadı. Depremin birinci yılında bölgedeki gazeteciler, konteynerler yerine kalıcı, depreme dayanıklı basın siteleri oluşturulmasını istiyorlar.
- 06 Şub Zihinsel engelli depremzede, kira parasını ödeyemiyor
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Fadime Karaköse, depremde evlerinin yıkılması sonucu kira parasını ödeyemediklerini belirtti. Zihinsel engelli oğluyla birlikte yaşayan Karaköse, yaşlılık aylığı ve engelli maaşı almasına rağmen kira ödemekte zorlandıklarını ifade etti. Yardımların yetersiz kaldığını dile getiren aile, evlerini yapamadıklarını ve tapularının olmadığı için yardım alamadıklarını söyledi.
- 05 Şub Şehit cenazesinde kalp krizi geçiren CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü hayatını kaybetti
Osmaniye'de düzenlenen bir şehit cenazesinde kalp krizi geçiren CHP İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan Döğüşcü, Kadirli ilçesi Cığcık köyünde defnedildi.
- 05 Şub CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü, Kadirli'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törene katılarak taziyelerini iletti. Özel, Döğüşçü'nün Osmaniye'ye ve görevine aşık bir kişi olduğunu belirterek, yerinin zor doldurulacağını ifade etti.
- 05 Şub CHP İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü, şehit cenazesinde hayatını kaybetti
Osmaniye'de şehit cenazesinde kalp krizi geçirip, hayatını kaybeden CHP İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü (51) toprağa verildi.
- 05 Şub CHP İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü'nün cenazesi toprağa verildi
Osmaniye'de şehit cenazesinde kalp krizi geçirip, hayatını kaybeden CHP İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü (51) toprağa verildi. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Döğüşçü, cenazede rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ve kalp krizi geçirdiği belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası olan Döğüşcü'nün cenazesi, Kadirli ilçesi Cığcık köyünde defnedildi.
- 05 Şub CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü'nün cenazesi toprağa verildi
51 yaşında hayatını kaybeden CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü'nün cenazesi, Kadirli ilçesi Cığcık köyünde düzenlenen törenle defnedildi. Cenaze törenine, Döğüşcü'nün ailesi, yakınları ve siyasi temsilciler katıldı.
- 05 Şub Çiftçilerin maliyetleri arttı, çiftçilik yapmak zorlaştı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pırasa ve yeşil soğan üreticiliği yapan çiftçi Tayfun Gürlek, maliyetlerin artması nedeniyle zor bir sene geçirdiklerini belirterek çiftçiliği bırakmak istediklerini söyledi. Girdi maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte üreticilerin kar marjı düşerken, işçi maliyetlerinin de artması çiftçileri zor durumda bırakıyor.
- 05 Şub CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü Hayatını Kaybetti
CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü, Şehit Piyade Uzman çavuş Kadir Dingilil'in cenaze töreninde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Döğüşcü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Döğüşcü, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan kongrede başkanlığa seçilmişti.
- 04 Şub 72 yaşındaki kadın elektriksiz ve susuz bir evde yaşam mücadelesi veriyor
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tek başına yaşayan 72 yaşındaki Kiraz Peksoy, elektriksiz, susuz, tek odalı bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Akü ile lamba yakarak aydınlanan Peksoy, suyu ise akrabasının evinden çektirdiği hortumla karşılamaya çalışıyor. Ancak şimdi suyu da kesilen Peksoy, maaşıyla geçinemediğini ve çaresiz olduğunu belirtiyor.
- 03 Şub Kadirli'de Vatandaşlar Pahalılıktan Şikayetçi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle şikayetlerini dile getirdi. Bir emekli öğretmen, pazarda bir domatesin 40 lira olduğunu belirterek, fakirlerin bu fiyatları ödeyemeyeceğini ve herkesin acı içinde olduğunu söyledi. Diğer vatandaşlar da sebze ve eşyaların pahalılığından şikayet ederek, alım güçlerinin azaldığını ifade etti. Pazarcılar ise bazı müşterilere bedava ürün verdiklerini ancak yine de alamadıklarını dile getirdi.
- 02 Şub Osmaniye'de köy evleri yükselmeye devam ediyor
Osmaniye'de depremzede köylüler için inşa edilen köy evlerinin yapımı hızla ilerliyor. 140 metrekarelik 32 köy evinin kaba inşaatı büyük oranda tamamlandı. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yapılan incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşların bir an önce kalıcı konutlarına kavuşmalarını istediklerini belirtti.
- 01 Şub Depremin vurduğu Osmaniye'de afetzede vatandaşlar için köy evleri inşası devam ediyor
Osmaniye'de depremden etkilenen vatandaşlar için yapılan köy evlerinin inşaatı hızla devam ediyor. Yusufizzettin köyünde 140 metrekarelik 32 köy evinin kaba inşaatı büyük oranda tamamlandı. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yapılan incelemelerin ardından evlerin depreme dayanıklı ve köy şartlarına uygun olduğunu belirtti.
- 31 Oca Osmaniye'de denetimli serbestlik yükümlüleri meslek lisesinde boya ve tadilat çalışması gerçekleştirdi
Osmaniye'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Bireye Umut, Topluma Güven' projesi kapsamında Kadirli Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde tadilat çalışması gerçekleştirildi. Denetimli serbestlik yükümlüleri, okulun boyasını yaparak eksikleri tamamladı. Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı, yarıyıl tatilinde eğitim kurumlarındaki eksiklikleri gidermeyi hedeflediklerini belirtti.
- 31 Oca Osmaniye'de 593 bin 700 makaron ve 487 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, bir ikamette 593 bin 700 makaron ve 487 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmaya teslim edildi.
- 31 Oca Osmaniye'de 487 kilogram bandrolsüz tütün ve 590 bin boş makaron ele geçirildi
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadirli ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 487 kilogram bandrolsüz tütün ve 590 bin boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
- 27 Oca Maddi İmkansızlıklar İçinde Üşüyen Yaşlı Kadın Yardım Bekliyor
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Iraz Doğan, maddi imkansızlıklar nedeniyle oğlunun evinde üşüdüklerini ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyledi. Doğan, geliri olmadığı için yardım beklediğini belirtti. Oğlu ise yevmiyeci olarak çalışıyor ve hurda topluyor. Torununun da temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ifade eden Doğan, hayırseverlerden yardım talep etti.
- 26 Oca Kadirli'de Misafirliğe Gittiği Evlerden Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, misafirliğe gittiği evlerden altın çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, altın hırsızlığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve evinde yapılan aramada çalıntı altınlar ile iki eve ait anahtarlar ele geçirildi.
- 25 Oca Kadirli Marangozcular Sitesi Esnafı Yol ve Kanalizasyon Sorununa Tepki Gösterdi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Marangozcular Sitesi esnafı, yol ve kanalizasyon sorununun çözülmemesine tepki gösterdi. Kadirli Marangozcular Kooperatifi Başkanı Gülabi Çetin, 5 yıl geçmesine rağmen sorunların hala çözülmediğini belirterek, çalışma ortamının sağlıksız olduğunu ve kendilerine yeterli destek verilmediğini ifade etti.
- 24 Oca Kadirli'de Benzine Gelen Zamma Vatandaşlardan Tepki
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde benzine gelen 1 lira 46 kuruşluk zammı vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, sürekli artan zamların maaşlara yansımadığını ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığını belirtti.
- 22 Oca Kadirli'de asayiş uygulaması: 10 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 148 gram esrar ve 73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
- 22 Oca İşsiz Kadın, Annenin Yaşlılık Maaşıyla Geçinemiyor
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan işsiz bir kadın, 93 yaşındaki annesiyle birlikte yaşadıkları evin durumunu ve geçim sıkıntılarını anlattı. Annenin yaşlılık maaşıyla geçinemediklerini belirten kadın, evlerinin akması, halı ve kilim eksikliği, yiyecek ve ekmek sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti. Komşuların yardım etmeye çalıştığını ancak ellerinden fazla bir şey gelmediğini söyleyen kadın, iş bulduğunda tarlaya giderek çalıştığını ancak bu işin de yetersiz olduğunu dile getirdi. Kadın, yardım beklediğini ve her şeye muhtaç durumda olduğunu belirtti.
- 20 Oca Kadirli'de Mazota Gelen Zam Vatandaşları İsyan ettirdi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mazota gelen 1 lira 15 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, sürekli zam yapıldığını ve geçimlerinin zorlaştığını belirterek, üretimi bitireceklerini ifade etti.
- 20 Oca Kadirli'de sahte kimlikle yakalanan şahıs, 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor
Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, sahte kimlikle yakalanan şahıs Okan Ş., kasten öldürme suçu dahil toplam 5 ayrı suçtan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştır. Operasyonda uyuşturucu madde ve sahte belgeler ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
- 19 Oca Turp Üreticisi Tarlasını Hayvanlara Yedirdi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde turp üreticiliği yapan Mehmet Onur Kütküt, turp ürününü maliyetine bile satamayınca hayvanları otlamaları için tarlaya saldı. Kütküt, turpları koyunlara yedirerek mazot maliyetini düşürüp tarlayı temizlemeyi planlıyor.
- 18 Oca MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayını açıkladı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayı listesini açıkladı. Partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, Balıkesir'in Susurluk, Osmaniye'nin Bahçe, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinin de bulunduğu 55 ilçe belediye başkan adayı belirlendi.
- 17 Oca Pazarcılar, Vatandaşların Alım Gücünün Düştüğünü İfade Ediyor
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında pazarcı esnafı, vatandaşların alım gücünün düştüğünü ve müşterilerin bile maydanozu ikiye bölmek istediğini belirtiyor. Pazarcılar, emeklilerin de pahalı olduğunu düşündüğünü ve alım güçlerinin yetersiz olduğunu ifade ediyor.
- 17 Oca Emekliler Yüzde 5'lik Zam İçin Tepkili
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde SGK ve BAĞKUR emeklilerine verilen yüzde 5'lik zamma tepki gösteren emekli Serdar Karasüleymanoğlu, maaşlarının bugünkü şartlarda geçinmeye yetmediğini belirterek, hükümetin emeklilere yeterli destek vermediğini ifade etti.
- 16 Oca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Türk gençleri ülkeyi terk etmemeli
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yetişmiş ve iyi eğitim almış Türk gençlerinin Türkiye'den gitmemeleri gerektiğini belirterek, vatanlarına sahip çıkmaları ve zorlukları kaldırmak için mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Özdağ, gençlerle bir araya geldiği toplantıda, kendi ülkesinde yaşamanın önemini vurgulayarak, Türk gençliğine Atatürk'ün dediği gibi 'Ey Türk gençliği' diye hitap ettiğini belirtti.
- 16 Oca Ümit Özdağ: Yetişmiş ve iyi eğitim almış Türk gençleri Türkiye'den gitmemeli
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'de yetişmiş ve iyi eğitim almış gençlerin ülkeyi terk etmemeleri gerektiğini vurgulayarak, bu vatanı babalarımızdan ve dedelerimizden aldığımız gibi evlatlarımıza emanet etmek ve sahip çıkmakla olacağını söyledi. Özdağ, gençlerle bir araya geldiği toplantıda Türk gençliğine teşekkür ederek, onların zaferin programını ve teşhislerini diğer toplum kesimlerine de anlattıklarını belirtti.
- 16 Oca Ümit Özdağ, Osmaniye'de ziyaretler gerçekleştirdi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kadirli ilçesinde esnafı ziyaret eden Özdağ, partililerle buluştu. Daha sonra kent merkezinde partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'nda gençlerle bir araya gelen Özdağ, alışveriş merkezinde de esnafı ziyaret etti.
- 16 Oca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de esnaf ziyaretinde bulundu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaf ziyareti yaparak, esnafın durumunu eleştirdi. Özdağ, esnafın kredi bulmakta zorlandığını ve devletin yüküne omuz veren insanların desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin 2024 yılında daha da zor bir dönem geçireceğini vurgulayarak, birlik ve barışa ihtiyaç olduğunu ifade etti.
- 15 Oca Malzeme Fiyatlarındaki Artış Spor Aleti Üreticilerini Zorluyor
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde spor aletleri üreten makine mühendisi Aykut Kütküt, malzemelerin sürekli artan fiyatlarından dolayı müşterilere güncel fiyat veremediğini ve işini büyütmekte zorlandığını belirtti. Aynı zamanda işsizlik sorunuyla karşı karşıya olan birçok kişi de Aykut Kütküt'e yardımcı olmak için çalışmalarına katılıyor.
- 15 Oca Enkaz kentte motorculardan birlik mesajı
Hatay'da bir araya gelen 70 motorcu, depremin yıl dönümüne sayılı günler kala birlik mesajı verdi. Motosiklet tutkunları, Antakya'da düzenlenen etkinlikte şehir turu yaparak istiklal marşı okudu. Depremin ilk gününden itibaren bölgede olan motorcular, AFAD gönüllüsü olarak çalışmaktadır ve eğitimler vermektedir. Hatay'ı, Maraş'ı, İskenderun'u, Adana'yı ve Osmaniye'yi unutmadıklarını ve her zaman birlikte olacaklarını belirttiler.
- 15 Oca Hatay'da Motorcular Asrın Felaketini Unutturmamak İçin Bir Araya Geldi
Hatay'da bir araya gelen 70 motorcu, depremin yıl dönümüne sayılı günler kala birlik mesajı vermek amacıyla etkinlik düzenledi. Motosiklet tutkunları, Antakya'da şehir turu atarak İstiklal Marşı okudu. Motorcular, depremin unutulmaması gerektiğini vurguladı.
- 14 Oca Gelecek Partisi, 72 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
Gelecek Partisi, biri büyükşehir belediyesi, dördü il belediyesi olmak üzere 72 belediye başkan adayını açıkladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yeşilyurt oldu.
- 13 Oca Yaşlılık Aylığı ile Geçinen Bir Çift, Suyun Tonunun 10 Lira Olmasına Tepki Gösterdi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşlılık aylığı ile geçinen Mehmet ve Cennet Arslantaş çifti, suyun tonunun 10 lira olmasına tepki gösterdi. Mehmet Arslantaş, suyun tonunun 10 lira olmasının haksızlık olduğunu belirterek, evlerinin yüksek yerde olduğunu ve hava parası ödediklerini söyledi. Cennet Arslantaş ise yaşlılık maaşının yetersiz olduğunu ve geçimlerini zor sağladıklarını ifade etti.
- 10 Oca 70 Yaşındaki Kadın, Hayat Pahalılığından Yakındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Nazmiye Arslantaş, aldıkları yaşlılık aylığı ile geçinemediklerini ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirtti. Arslantaş, hükümete oy verdiğini ancak şu anda ne yapacaklarını bilemediklerini ifade etti.
- 07 Oca Osmaniye'de Orman Köylüleri Defne Yaprağı Toplayarak Geçim Sağlıyor
Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde yaşayan orman köylüleri, defne yaprağı toplayarak geçimlerini sağlıyor. Köylüler, dağ yamacında bulunan ve numaralandırılan defne ağaçlarına tırmanarak yaprakları topluyor. Topladıkları yaprakları kurutma tesislerine gönderen köylüler, daha sonra yurt dışına ihraç ediliyor. Defne yaprağı hasadı, köylülerin önemli bir geçim kaynağı haline gelmiş durumda.
- 07 Oca Akaryakıt zamları sebze ve meyve fiyatlarını da etkiledi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında sebze ve meyve fiyatları, akaryakıt zamlarının etkisiyle arttı. Vatandaşlar, fiyatların yükselmesine tepki göstererek, alım güçlerinin azaldığını belirtti.
- 06 Oca Tüp Fiyatlarına Zam Geldi, Vatandaşlar Zor Durumda
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tüp satıcısı Ümit Özkul, tüpe 3 gün içerisinde 55 lira zam geldiğini belirterek, tüp fiyatlarının yükselmesi nedeniyle vatandaşların zor durumda olduğunu ifade etti. Özkul, tüpteki ÖTV'nin kaldırılmasını ve yetkililerin duyarlı olmasını istedi.
- 04 Oca Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret eden iki kardeş tutuklandı
Osmaniye'de sosyal medya üzerinden Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan 2 kardeş adli mercilerce tutuklandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karabacak köyünde ikamet eden Y.B. ve ağabeyi M.B. (23), sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ile küfür içeren paylaşımlar yaptı. Tutuklanan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından cezaevine sevk edildi.
- 04 Oca Osmaniye'de Atatürk'e ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Y.B. ve ağabeyi M.B., sosyal medya üzerinden Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret içeren paylaşımlar yapmıştır. Osmaniye Valiliği'nin müdahalesiyle gözaltına alınan kardeşler tutuklanmıştır.
- 04 Oca Kadirli'de Atatürk ve şehitlere hakaret eden kardeşler tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan iki kardeş, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 04 Oca Osmaniye'de Atatürk ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı
Osmaniye'de, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlerin ardından Y.B. ve M.B. isimli kardeşlerin gözaltına alındığı ve Kadirli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı belirtildi.
- 04 Oca Engelli yaşlı çift geçinemiyor: 'Eti unuttuk biz'
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki engelli Mustafa Kemal Sayman, eşiyle birlikte yaşlılık maaşıyla geçinememekten yakındı. Sayman, et alamadıklarını ve yeni kıyafet alacak durumda olmadıklarını belirtti. Ayrıca, dostlarının yardımı olmasa geçinemediklerini ifade etti.
- 03 Oca Kadirli'de Akaryakıt Zamlarına Tepki
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi. ÖTV artışı sonucu benzine 2 lira 31 kuruş, mazota 2 lira 17 kuruş ve otogaza ise 1 lira zam geldi. Vatandaşlar, zamların işlerini olumsuz etkilediğini ve geçimlerini zorlaştırdığını belirtti.
- 31 Ara 7 aylık hamile eşini öldüren adam, aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı
Osmaniye'de 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu'yu bıçaklayarak öldüren Salim Koyuncu, otomobilini uçuruma sürerek intihara kalkıştı. Koyuncu tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- 30 Ara Hamile eşini öldüren koca intihar etmeye çalıştı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, evde tartıştığı 7 aylık hamile eşi bıçakla öldüren Salim Koyuncu, otomobilini uçuruma sürerek intihar etmeye çalıştı. Olayın ardından tutuklandı.
- 30 Ara Osmaniye'de Hamile Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 5 aylık hamile eşiyle tartışan Salim K, tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklayarak öldürdü. Kaçarken aracıyla uçuruma yuvarlanan zanlı, yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra tutuklandı.
- 29 Ara Osmaniye'de hamile eşini bıçaklayarak öldüren şahıs intihara kalkıştı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir şahıs, hamile eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobilini uçuruma sürerek intihara teşebbüs etti. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.