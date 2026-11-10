Osmaniye Kadirli'de çiftçi 100 dönümlük ıspanak tarlasını satamayınca vatandaşa açtı - Son Dakika
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Osmaniye Kadirli'de çiftçi 100 dönümlük ıspanak tarlasını satamayınca vatandaşa açtı

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Osmaniye Kadirli\'de çiftçi 100 dönümlük ıspanak tarlasını satamayınca vatandaşa açtı
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Osmaniye Kadirli\'de çiftçi 100 dönümlük ıspanak tarlasını satamayınca vatandaşa açtı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçi, ıspanağını satamayınca 100 dönümlük tarlasını halka açtı; vatandaşlar bedava ıspanak toplamaya geldi. Tarlada ıspanak kesenler, piyasada kilosu 40 liradan satılan ürünün para etmediğini söyledi.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçi ıspanağı satamayınca vatandaşa açtı. Bedava ıspanak toplamaya gelen bir vatandaş, "Piyasada 40 liradan aldık kilosunu. Ama şu an sökülüyor para etmediği için. Çiftçinin malı böyle işte" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçi ıspanağını satamayınca tarlasını halka açtı. Vatandaşlar, bedava ısğpanak alabilmek için tarlaya koştu.

Bedava ıspanak toplayan vatandaşlar şöyle konuştu:

- "Ispanak kesiyoruz... O da para etmemiş. Geçerken gördük, alalım dedik."

- "Ispanak kesiyoruz, herkes birer böreklik kesip gidiyor. Bozmuşlar, hayırlısı para etmemiş, satamamış. Burası 100 dönüm var. Ispanağı börek yapacağız ne yapalım, bunun stoğu olmaz zaten."

- "Serbest tarlayı bozmuşlar. Yiyeceğiz börek yapacağız"

- "Ispanak topluyoruz, bedava. Börek yapacağız. Piyasada 40 liradan aldık kilosunu. Şu an ama sökülüyor para etmediği için. Çiftçinin malı böyle işte."

- "Satamamış tarla sahibi. Biz de eve götürüp börek yapıp yiyeceğiz. Piyasada 40 lira topu, burada bedava. Buyurun gelin yiyin."

- "Ispanak beleş burada. Topluyoruz, satıyoruz. Satamamış çiftçi, para etmemiş."

- "Adam bozmuş ıspanağını, satamamış. Topu da 40 liraya gidiyor piyasada. Millet faydalanıyor. Allah razı olsun. Zarar, her şey zarar."

-"Ispanak bozuldu dediler onun için geldik, toplayacağız. Ispanak para etmiyor, fıstık para etmiyor."

Kaynak: ANKA
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