Evlilik yıl dönümüne 1 gün kalmıştı! Tarlada kahreden son - Son Dakika
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Evlilik yıl dönümüne 1 gün kalmıştı! Tarlada kahreden son

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Evlilik yıl dönümüne 1 gün kalmıştı! Tarlada kahreden son
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 29 yaşındaki çoban Horo Özdemir hayatını kaybetti. Yanındaki çoban ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kilis'ten çalışmak için Osmaniye'ye gelen Özdemir'in, evlilik yıl dönümüne yalnızca bir gün kala yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen çoban Horo Özdemir (29), hayatını kaybetti. Yanındaki çoban ise yaralandı.

TARLADA ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçedeki Vayvaylı köyünde meydana geldi. Tarlada hayvanlarını otlatan çobanların bulunduğu alana yıldırım düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde çoban Horo Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen yanındaki çoban ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNE BİR GÜN KALA

Kilis'ten çalışmak için ilçeye geldiği öğrenilen Horo Özdemir'in 29 Ekim 2022'de evlendiği belirlendi. Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

<a class='keyword-sd' href='/evlilik/' title='Evlilik'>Evlilik</a> yıl dönümüne 1 gün kalmıştı! Tarlada kahreden son
Evlilik yıl dönümüne 1 gün kalmıştı! Tarlada kahreden son
Kaynak: DHA
OsmaniyeKadirliEvlilikGüncelKilisSon Dakika

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