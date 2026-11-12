Osmaniye Kadirli\'de otomobil tarlaya devrildi, araçtaki 2 kişi yaralandı

Osmaniye Kadirli'de otomobil tarlaya devrildi, araçtaki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kadirli-Adana kara yolunun Aydınlar köyü mevkisinde bir otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.B.D'nin kullandığı 33 KFY 97 plakalı otomobil, Kadirli- Adana kara yolunun Aydınlar köyü mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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