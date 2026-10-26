Kadirli\'de emekli, 23 bin 500 liralık maaşın asgari ücretin altında olduğunu söyledi

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Emekliler, artan hayat pahalılığı karşısında aylıklarının yetersiz kaldığını belirtti. Bir emekli, "Biz alıyoruz 25 bin lira, 8 bin lirayı torun alıyor, okuyor. Biz de 17 bin lirayla geçinmeye çalışıyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, artan hayat pahalılığı karşısında aylıklarının yetmediğini anlattı.

Bir emekli, ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Emekli maaşının en az 40 bin lira olması lazım. Her şey pahalı, hayat pahalı. Görüyorsun işte adamların cebinde çay parası yok, park dolu, hepsi emekli. Çay parası olsa adam gider kahvede oturur, çayını içer. Benim bir okuyan çocuğum var, maaşım yetmiyor. Evim kira değil ama yine de yetmiyor, kargoda şoförlük yapıyorum."

Bir başka emekli, "Maaşın 50 bin lira olması lazım, yetmiyor ki. Hayat pahalı. Domates, patlıcan, biber, salatalık bunlara zam gelmemeli ki aylık yerinde durmalı. Ama günden güne her şey pahalanıyor, geçinemiyoruz" dedi.

"ÇARŞIYA ÇIKARSAK AÇIZ"

Bir diğer emekli ise, "Maaşımızın 50, 60, 70 bin lira civarlarında olması lazım normalde. Büyükşehirlerde bu maaş yetmez. Kirada oturursan o zaman işin içinden hiç çıkamazsın" şeklinde konuştu.

Diğer bir emekli de, "Emekli maaşı 60, 70 bin liraya anca yaşamaya yeter. Biz alıyoruz 25 bin lira, 8 bin lirayı torun alıyor, okuyor. Biz de 17 bin lirayla geçinmeye çalışıyoruz. Ama çarşıya hiç gelmezsek rahat geçiniyoruz, gelirsek zaten açız, daha erken biter yani" dedi.

ASGARİ ÜCRETTEN YÜKSEK OLMALI

Bir başka emekli de aylığının asgari ücretin altında kaldığını belirterek, emekli aylıklarının en az 30 bin lira olması gerektiğini söyledi. Emekli, şöyle dedi:

"Asgari ücret demek bundan aşağısıyla geçinilmez demek. Asgari ücret 28 bin lira. Benim maaşım 23 bin 500 lira, ben bununla nasıl geçineyim? Benim evim kira olsa veyahut da Kadirli'de yaşamasam da Ankara'da, İstanbul'da yaşasam bu kiraya yetmez verdiği para. Sadece aylık kiraya yetmez. Maaşımız en az 30 bin lira olmalı. Yetmez, o da yetmez ama 30 bin liradan aşağı olmamalı."