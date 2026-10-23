Deprem ve yağış mağduru aile Osmaniye Kadirli'de derme çatma barakada yaşıyor - Son Dakika
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Deprem ve yağış mağduru aile Osmaniye Kadirli'de derme çatma barakada yaşıyor

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Hatunoğlu ailesinin barakası 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı, konteyneri geçtiğimiz günlerde şiddetli yağışta kullanılamaz hale geldi. Aile, yüzde 92 engelli eş ve 12 yaşındaki çocukla başkasının arsasındaki barakada yaşıyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin Yenigün Köyü'nde yaşayan Adil Hatunoğlu, beyninden tümör alınan eşi Hasibe Hatunoğlu ve 12 yaşındaki çocukları 6 Şubat depremlerinde ikamet ettikleri barakalarını, geçtiğimiz günlerde de şiddetli yağışlarda konteynerlerini kaybetti. Hatunoğlu ailesi, halen bir başkasının arsası üzerine inşa ettiği derme çatma barakada yaşam mücadelesi veriyor.

Adil Hatunoğlu, eşi ve çocuğuyla birlikte ANKA Haber Ajansı'na içinde bulundukları durumu anlattı. Maddi imkansızlık nedeniyle başlarını sokacak bir evlerinin olmadığını ifade eden Hatunoğlu, eşi Hasibe Hatunoğlu'nun da 12 yıl önce beyninden tümör alındığını, yüzde 92 fiziksel engelinin bulunduğunu ifade etti. Adil Hatunoğlu, şöyle konuştu:

"Benim olmayan bir arazi üzerinde barakam vardı. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde ağır hasar alarak yan yattı. Yer benim tapulu arazim olmadığı için yetkililere sesimi duyuramadım.

Bir oğlum var, eşim engelli onkoloji hastası. Sürekli temiz havada kalmasına ihtiyaç duyduğundan köyde yaşamak zorundayız. Eşime bakmakla mükellefim. Devletin belirlemiş olduğu bir aylık tahsis ediyorlar ona.

Coğrafi konum itibarıyla üst tarafımız tarla, aşağımız tarla, yaşamaya elverişli değil. Bana başka bir yer tahsis edilmişti muhtarlığın yardımıyla, oraya da bir konteyner koymuştuk ancak iki ay önceki fırtına ve yağmurlu havada kullanılamaz hale geldi. Bulunduğumuz yer geçici, bir başkasına ait bir arsa. Sağ olsun şahıs beni şimdiye kadar idare ediyor ama tabii ki sabit yere ihtiyacımız var. Öyle bir yer tahsis olsa daha güzel olur, kendim yavaş yavaş yaparım. Kafamız rahat olurdu.

Konteynerin bulunduğu yer yola yakın, yaşama elverişli, daha iyi şartları vardı ama tabii ki oraya bir yapı yapma veya yerini üzerime tahsis almaya gücüm yok. Maddi gücüm yok arsa almaya. Öyle olsa zaten kendim sessiz sedasız bulur yapardık ama maalesef maddi gücüm yok."

Evinde elektrik olmadan yaşadığını belirten Hatunoğlu, "İki tane güneş panelim var, onunla idare ediyoruz. Şimdilik bir yarım dolap var, o çalışıyor" dedi.

Engelli Hasibe Hatunoğlu ise "Bir an önce ev istiyorum. Hastayım, ben beynimden ameliyat oldum, fazla konuşamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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