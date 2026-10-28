Osmaniye Kadirli'de otlatırken yıldırım düşen Horo Özdemir öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye Kadirli'de otlatırken yıldırım düşen Horo Özdemir öldü, 1 kişi yaralandı

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Osmaniye Kadirli\'de otlatırken yıldırım düşen Horo Özdemir öldü, 1 kişi yaralandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Vayvaylı köyünde hayvan otlatırken yıldırım düşmesi sonucu 29 yaşındaki Horo Özdemir öldü, yanındaki 1 kişi yaralandı. Yaralı Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Özdemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayvan otlattıkları sırada yıldırım düşmesi sonucu 29 yaşındaki Horo Özdemir hayatını kaybetti, yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay, Kadirli ilçesine bağlı Vayvaylı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kilis'ten çalışmak için Kadirli'ye gelen Horo Özdemir (29), hayvanları otlatmak için araziye çıktı. Sağanak yağışa yakalanan Özdemir ve yanındaki kişinin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olayda Özdemir ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Horo Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İsmi henüz öğrenilemeyen yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özdemir'in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Horo Özdemir'in 29 Ekim 2022 tarihinde evlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adli Tıp KurumuOsmaniye3. SayfaKadirliOtopsiGüncelSon Dakika

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