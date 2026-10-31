Osmaniye Sumbas\'ta samanlık yangını Çiçeklidere köyünde büyümeden söndürüldü

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine gece saatlerinde bir samanlıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının çevreye sıçramasını önledi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.