Osmaniye Sumbas'ta samanlık yangını Çiçeklidere köyünde büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Osmaniye Sumbas'ta samanlık yangını Çiçeklidere köyünde büyümeden söndürüldü

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Osmaniye Sumbas\'ta samanlık yangını Çiçeklidere köyünde büyümeden söndürüldü
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Osmaniye Sumbas\'ta samanlık yangını Çiçeklidere köyünde büyümeden söndürüldü
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünde gece saatlerinde samanlıkta çıkan yangın, Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince büyümeden söndürüldü. Alevlerin çevreye sıçraması önlenirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine gece saatlerinde bir samanlıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının çevreye sıçramasını önledi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeOsmaniyeİtfaiyeKadirliSumbasGüncelSon Dakika

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