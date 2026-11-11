Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Haber Videosu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde aynı yönde seyreden otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aynı yönde seyreden otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kadirli ilçesi Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazanın meydana geldiği anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaOsmaniyeKadirliTrafikKazaSon Dakika

Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı
Kanada’da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir Kanada'da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir
Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü
Suudi Arabistan resmen onayladı Türkiye ile tarihi anlaşma Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma
Bu nasıl oyun Türkiye’de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı
Altında dengeler değişti Fed’den piyasaları sarsan mesaj Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj
Tam 32 yıldır üretiliyordu Otomotiv devi fişini çekti Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:36
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
09:24
Amedspor transferde çıldırdı Hedefte dünya yıldızı var
Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
09:09
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
09:07
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
08:09
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 09:59:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android