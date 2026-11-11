Rize'de trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi Osmaniye'de defnedildi - Son Dakika
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Rize'de trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi Osmaniye'de defnedildi

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Rize'de kamyonetin park halindeki tıra ve yayalara çarptığı trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ramazan Akın Bebek'in (23) cenazesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Rize'de kamyonetin park halindeki tıra ve yayalara çarptığı trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ramazan Akın Bebek'in (23) cenazesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Çayeli ilçesinde 9 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Bebek'in cenazesi, yakınlarınca Kadirli ilçesine getirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı son sınıf öğrencisi Bebek için Asri Mezarlıkta tören düzenlendi.

Buradaki törene, Bebek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Bebek'in cenazesi, Tapu Tepesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 9 Kasım'da H.T. yönetimindeki 53 HH 905 plakalı kamyonet, Madenli yolunda kontrolden çıkarak önce park halindeki tıra, ardından yolda yürüyen Ramazan Akın Bebek ve Doğan Uysal'a çarpmıştı. Kazada Bebek, olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralı Uysal ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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