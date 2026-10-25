Sumbas\'ta Cumhuriyet Bayramı\'nda Yirce Yaylası\'nda fidan dikildi, yürüyüş yapıldı

Sumbas'ta Cumhuriyet Bayramı'nda Yirce Yaylası'nda fidan dikildi, yürüyüş yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Yirce Yaylası'nda etkinlik düzenlendi. 'Cumhuriyet için el ele' sloganıyla fidan diken katılımcılar, Türk bayraklarıyla 2 kilometrelik parkurda yürüdü. Kadirli Belediyesi sucuk ekmek ikram etti.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Yirce Yaylası'nda, "Cumhuriyet için el ele" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Belirlenen alana fidan diken katılımcılar, daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla 2 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı.
Kadirli Belediyesi tarafından sucuk ekmek ikramının yapıldığı etkinliğe Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu, kurum müdürleri, sivil kuruluşları temsilcileri, Türk Kızılay ve Yeşilay ekibi de katıldı.
Kaynak: AA
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