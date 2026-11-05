Kadirli'de soba satıcısı Hidayet Billur, maaşı yetmeyenlere sobayı masrafına veriyor - Son Dakika
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Kadirli'de soba satıcısı Hidayet Billur, maaşı yetmeyenlere sobayı masrafına veriyor

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Kadirli\'de soba satıcısı Hidayet Billur, maaşı yetmeyenlere sobayı masrafına veriyor
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Kadirli\'de soba satıcısı Hidayet Billur, maaşı yetmeyenlere sobayı masrafına veriyor
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Kadirli'de soğukların başlamasıyla soba ve odun almakta zorlanan vatandaşlar artan fiyatlardan yakındı. Emekli bir vatandaş "Maaşımız ekmeğe yetti de odun kömür kaldı" derken soba satıcısı Hidayet Billur, maaşı yetmeyenlere sobayı masrafına verdiğini söyledi.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Yurttaşlar soba ve odun alırken ekonomik olarak zorlandıklarını ifade ettiler. Emekli bir vatandaş "Maaşımız ekmeğe yetti de odun, kömür kaldı. Battaniyeye sarılıp oturacağız" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bazı vatandaşlar havaların soğuması ile birlikte soba ve odun almakta zorlandıklarını ifade ettiler.

Osmaniyeli bir vatandaş, "Odun aldık şükür. Gücümüzün yettiği kadar, 5-6 torba. 10 torba tahta kırığı. Çuvalı 200 lira odunların" dedi.

Bir başka vatandaş, "Odun, soba hiçbirini alamadım. Maddi durumlarım elverişli değil. Çok pahalı fiyatlar olduğu için gücümüz yetmiyor. Odunun tonu 5-7 bin lira arası. Soba 7-8 bin lira, onu da dediğim gibi yenileme şansımız yok. Boruları çürüyor ama gelir düzeyimiz yok. Destek bir yerden olmazsa üşürüz" şeklinde konuştu.

"KEŞKE ALABİLSEK"

Başka bir vatandaş, "Soba, odun hiçbirisi yok, perişanız. Odun alamadık, çok pahalı. Soba da çok pahalı diyorlar. Biz daha sormadık. Vallahi alamıyoruz, keşke alsak" şeklinde konuştu.

Emekli bir vatandaş ise "Maaşımız ekmeğe yetti de odun kömür kaldı. Battaniyeye sarılıp oturacağız" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYİ ÜZMEK İSTEMİYORUM"

Soba satıcısı Hidayet Billur ise şöyle konuştu:

"Aylık alıyor, maaşı yetmiyor. Üzülüyorum millete. Bazen veriyorum, getiriyorsa getiriyor, getirmiyorsa Allah rızası için veriyorum gidiyor. 'Sobam yok' diyor mesela, '1000 lira alacaksan benden 800 lira al, masrafını al' diyor, ben de veriyorum gidiyor. Belki Allah razı olsun derse onun sevabını alırız. Mesela on lira harcayacaksa, beş lira harcıyor, fazla harcayamıyor.

Gelmiş titriyor ne yapayım? Emekli de var fakir, emekli olmayan da var, devletten yaşlılık aylığı alan var, onlar geliyorlar. Ne yapayım? 'Az alıyoruz kardeşim, yetmiyor' diyor. 'Ekmeği alsak sobayı alamıyoruz, sobayı alsak şunu alamıyoruz, bunu alamıyoruz' diyor. Veriyorum Allah rızası için, fakire, fukaraya veriyoruz. Ben de onları üzmek istemiyorum. Ne yapayım?"

Kaynak: ANKA
OsmaniyeKadirliEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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