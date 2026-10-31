Osmaniye Kadirli'de yalnız yaşadığı evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Osmaniye Kadirli'de yalnız yaşadığı evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Osmaniye Kadirli\'de yalnız yaşadığı evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Osmaniye Kadirli\'de yalnız yaşadığı evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Videosu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde yalnız yaşadığı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında cansız bedene ulaşılırken cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Dadaloğlu'nun yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Dadaloğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Dadaloğlu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İncelemeAydınlarOsmaniye3. SayfaKadirliOtopsiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
Fenerbahçe’nin istediği hocadan sürpriz çıkış İşte söyledikleri Fenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Televizyon dünyasında kriz büyüyor Bir dizi daha yayınlanmayacak Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak
Otomobilin çarptığı yaban domuzunu ipten kementle çekmeye çalıştı, uzman uyardı Otomobilin çarptığı yaban domuzunu ipten kementle çekmeye çalıştı, uzman uyardı
Reklam Kurulu affetmedi “Kapatıyoruz“ ilanı halıcının cebini yaktı Reklam Kurulu affetmedi! "Kapatıyoruz" ilanı halıcının cebini yaktı
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
18:15
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho’nun tarihi rekoru sona erdi
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho'nun tarihi rekoru sona erdi
18:09
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi
18:02
Mason Greenwood Göztepe maçında kadroda yok İşte sebebi
Mason Greenwood Göztepe maçında kadroda yok! İşte sebebi
17:57
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
17:41
Babasını tanımayan yok Çektiği video başına iş açtı
Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
15:37
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
15:10
Televizyon dünyasında kriz büyüyor Bir dizi daha yayınlanmayacak
Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 19:10:09. #7.13#
SON DAKİKA: Osmaniye Kadirli'de yalnız yaşadığı evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android