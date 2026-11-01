Osmaniye Kadirli\'de çiftçi mazot zammına traktörü bağlayıp öküzle eski usule dönecek

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Akaryakıt zamlarına tepki gösteren bir çiftçi "Bağlayacağız traktörü, eski usule döneceğiz. Bir çift öküz alacağız, at alacağız, süreceğiz" dedi.

Benzine 4 lira 15 kuruş, motorine ise gelen 3 lira 60 kuruşluk zam yapıldı. Zamla birlikte mazotun litre fiyatı 100 liranın üzerine çıktı.

Zamlara ilişkin Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar şu yorumlarda bulundu:

- "Zaten ölmüşüz, ne yapalım? Devamlı zam. Nereye kadar bu? Erken seçim istiyoruz, başka yapacak bir şey yok. Çobanım, mal çobanıyım. Bir oğlum bir de kızım var, okulda okuyor, şimdi almaya gidiyorum. Otogaz olmuş 40 lira, oğlumu nasıl götürüp getireceğim? 600 tane milletvekiline ne gerek var? 300-400 milletvekili yeter vatandaşa. Bunlar bizim vergimizle meydana geliyor. Bir çikolata alsan üst üstüne vergi."

- "Emekliye üç kuruş zam verecekler ya, onu da şimdiden aldılar. Zam verse ne olacak ki? Hiç vermesin daha iyi. Bari çiftçimiz, nakliyeciler şunlar bunlar rahat eder. Emekliye zam verecekleri zaman her şeye zam geliyor. Emekliye de zam vermesinler ama diğer şeylere de zam koymasınlar."

"BİSİKLETLE GİDİP GELİRİZ"

- "Vallahi gücümüz yetmez oldu, arabayı bile satacağım. Mazota tövbe. Binmeyeceğim, bisikletle gidip geliriz."

- "Arabaya binmeyeceğiz, kontak kapatacağız, başka çare yok. Yayan gidip geleceğiz. Mecbur zorlayacak bizi, zorlamaz olur mu? Aldığımız üç kuruş para, onu da akaryakıta veriyoruz."

- "Gereksiz yere yapılıyor, zorlanıyoruz her işte. İnşaatçıyız, para yetmiyor. Fatura matura... Emekli adamım, ayriyeten çalışıyoruz."

"BİR ÇİFT ÖKÜZ ALIP SÜRECEĞİZ"

- "Bağlayacağız traktörü, eski usule döneceğiz. Bir çift öküz alacağız, at alacağız, süreceğiz. Yoksa ürün zaten para etmiyor. Her şey yazıda kaldı. Alan yok mahsülü. Bir de üzerine zam geliyor. Enflasyon sıfır."

-"Çiftçilik bitti, çiftçilik diye bir şey kalmadı. Benim 150 dönüm tarlam var, süremiyorum. Hayvanlarıma yiyecek ekiyorum, kalan tarlaları da boş bırakacağım. Bu zam bizi öldürecek bu gidişle."