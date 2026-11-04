Osmaniye Kadirli'de sağanak su baskınına neden oldu, belediye tahliyeye başladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarında su baskınları oluştu.

7 Mart Mahallesi'nde sağanak nedeniyle hafif ticari aracın üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı.

Belediye ekipleri, cadde, sokak, ev ve iş yerlerindeki suların tahliyesi için çalışma başlattı.