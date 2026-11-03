Osmaniye-Kadirli yolunda takla atıp tarlaya düşen otomobilde 4 kişi yaralandı

Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak tarlaya uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye- Kadirli kara yolu Kırmıtlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı ve yol kenarındaki tarlaya düştü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.