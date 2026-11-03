Osmaniye-Kadirli yolunda takla atıp tarlaya düşen otomobilde 4 kişi yaralandı

Osmaniye-Kadirli yolunda takla atıp tarlaya düşen otomobilde 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Kadirli kara yolu Kırmıtlı köyü mevkiinde takla atarak tarlaya düştü. Kazada araçtaki 4 kişi yaralanırken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak tarlaya uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Osmaniye- Kadirli kara yolu Kırmıtlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı ve yol kenarındaki tarlaya düştü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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