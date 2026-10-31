Osmaniye Kadirli\'deki ev yangınında 68 yaşındaki erkeğin cesedi bulundu

Osmaniye Kadirli'deki ev yangınında 68 yaşındaki erkeğin cesedi bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyündeki müstakil evde çıkan yangında oturma odasında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin evde yalnız yaşayan 68 yaşındaki erkeğe ait olduğu belirlenirken, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yangın çıkan evde erkek cesedi bulundu.
Aydınlar köyündeki müstakil bir evden alevlerin çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, oturma odasında erkek cesediyle karşılaştı.
Cesedin, evde yalnız yaşayan Süleyman Dadaloğlu'na (68) ait olduğu belirlendi.
Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?