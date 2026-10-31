Alman polisinin kayıp ilanı verdiği 39 yaşındaki kadın İstanbul'da hastanede bulundu - Son Dakika
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Alman polisinin kayıp ilanı verdiği 39 yaşındaki kadın İstanbul'da hastanede bulundu

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Alman polisinin kayıp ilanı verdiği 39 yaşındaki kadın İstanbul\'da hastanede bulundu
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Alman polisinin kayıp ilanı verdiği 39 yaşındaki kadının Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Başını çarpmasının ardından kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken, Frankfurt'a dönüş biletini iptal ettiği belirlendi.

ALMAN polisinin kayıp ilanı verdiği ve İstanbul Havalimanı'na geldikten sonra kendisinden haber alınamayan 39 yaşındaki Alman vatandaşı Alisa Nikolova-Merx'in Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Almanya'nın Schlüchtern kentinde yaşayan 39 yaşındaki Alisa Nikolova-Merx, 18 Ekim'de Sofya'dan İstanbul'a geldi. Yakınlarının 23 Ekim'den bu yana haber alamaması üzerine Hessen Polisi tarafından soruşturma başlatıldı. Kayıp kadının fotoğrafını yayımlayarak vatandaşlardan yardım isteyen Alman polisi, Nikolova-Merx'in İstanbul Havalimanı'na indiğini, çaresiz ve yardıma muhtaç bir durumda olabileceğini duyurdu.

DÖNÜŞ BİLETİNİ İPTAL ETTİ

Yapılan araştırmada, Alisa Nikolova-Merx'in 23 Ekim'de Frankfurt'a dönmek üzere uçak bileti aldığı ancak bu biletini iptal ederek uçağa binmediği tespit edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

İstanbul'da bir otelde kaldığı belirlenen Alman kadının başını çarptıktan sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü belirlendi.

Kaynak: DHA
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