Son Dakika Taksim Haberleri

09:10 Covid-19 hastası Kuveytli turist konakladığı oteli alarma geçirdi Taksim'deki bir otelde konaklayan Kuveytli turist, Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine otelden ambulans ile alınarak hastaneye kaldırıldı.

00:58 Bakan Pakdemirli: "Pandemi sürecini Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pandemi sürecinde marketlerde herhangi bir ürünün eksikliğini yaşanmadığı anlatarak, "Ama çok gelişmiş ülkeler dediğimiz Amerika sınırından tutun Avrupa sınırına kadar birçok ülke yağmalandı, camlar kırıldı, marketlerin önlerinde kuyruklar oldu.

00:58 Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar Taksim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

15:49 Son dakika 3. sayfa: Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar Son dakika haberler: Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar Taksim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde evrakları eksik olan ve müşteri seçen iki taksi sürücüsüne ceza yazıldı Taksim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

14:09 Türk eğitiminin örnek öğretmeni: Mahir İz Siyasi, sosyal, ekonomik ve ilmi sıkıntıların yaşandığı bir dönemde öğretmen olarak önemli çalışmalara imza atan mütefekkir, öğretmen, şair ve yazar Abdullah Mahir İz'in vefatının ardından 47 yıl geçti.

13:47 Bakan Pakdemirli: "Pandemi sürecini Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu" Bakan Pakdemirli: "Pandemi sürecini Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Bilecik'te konuştu: "Pandemi sürecinde marketlerde herhangi bir ürünün eksikliğini yaşanmadı" "Türkiye 21.

09:30 Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi Amerika'dan Türkiye'ye arkadaşını ziyarete gelen New York'lu sokak sanatçısı Jonothon Lyons, giydiği fare kostümüyle Taksim İstiklal Caddesi'nde yaptığı şovla vatandaşların ilgi odağı oldu.

14:37 15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 5. yılında çeşitli etkinlikler düzenleyecek 15 Temmuz Derneği, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) başarısız darbe girişiminin 5. yıl dönümü kapsamında bir haftaya yayılan bir program hazırladı.

16:48 Yabancı uyruklu seyyar satıcı ve zabıta arasında gerginlik - Yabancı uyruklu seyyar satıcı ve zabıta arasında gerginlik Şemsiyelerine el konulan seyyar satıcı, kameralara saldırdı Taksim'de aniden bastıran sağanak yağışın ardından şemsiye satan yabancı uyruklu seyyar satıcı ile zabıta arasında gerginlik yaşandı.

17:17 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Marmaris'te 2019 yılında tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin görselleri ortaya çıktı. O tarihten bu yana gizemini koruyan yerleşkenin mimarı Şefik Birkiye projenin görsellerini kendi internet sitesinden paylaştı.

15:48 Atakum Belediyesi'nden 'kamu zararı' önlemi Atakum Belediye Meclisi'nde belediyenin borçlarına karşılık icra yoluyla satışa çıkarılacak taşınmazların ihale yoluyla değerinde satılmasına yönelik madde görüşüldü.

15:37 KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜ TAKSİM'E KOŞTULAR Kısıtlamanın olmadığı ilk pazar gününde Taksim Meydan ve İstiklal Caddesinde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.

14:04 Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar yağmura yakalandı Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar yağmura yakalandı Uzun bir aradan sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü kalabalık olan Taksim'de aniden bastıran sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

15:48 Bakan Pakdemirli'den Meral Akşener'e 'akıllı yangın' tepkisi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden orman şehidinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'akıllı yangın' ibaresini kullanmasına tepki gösterdi.

00:59 İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi, eğlence mekanları doldu taştı İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte eğlence mekanları doldu taştı.

21:09 TBMM'den Tekirdağ'daki okullara 75 bilgisayar ve 30 adet yazıcı yardımı TBMM'den Tekirdağ'daki okullara 75 bilgisayar ve 30 adet yazıcı yardımı TBMM tarafından yardım amaçlı Tekirdağ'daki okulların kullanımına sunulmak üzere 75 bilgisayar ve 30 adet yazıcı gönderildi.

10:13 Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı İstanbul'da kısıtlamaların bitmesiyle beraber kafe, restoran ve eğlence mekanları dolup taştı. Soluğu İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda alan vatandaşlar, durumdan çok memnun olduklarını belirtti. Gecenin ilerleyen saatlerinde kalabalık azalırken, müzikli eğlence mekanları ise saat 00:00'dan itibaren faaliyetlerini sonlandırdı.

22:15 Son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı Korona virüsle mücadele kapsamında akşam saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması son kez başladı.

16:42 METRO İSTANBUL, alışılmışın dışında bir sergiye hazır "İstanbul'da Şifa Bulmak" isimli sergi, Taksim'de bulunan Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yaklaşım Tüneli'nde 19 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

16:02 Sosyal medyanın gücüne atıf yapan USMEK, başlattığı "hashtag" çalışmasıyla farkındalık oluşturmayı amaçlıyor Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği, 30 Haziran Dünya Sosyal Medya Günü'nde "#USMEKSosyalMedyaGünü" adlı bir hashtag çalışması başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan dernek başkanı İzzet Aydın, "Sosyal medyanın gücü günden güne artıyor. Dünyayı bile oradan kurtarıyoruz, amacımız bu günle ilgili farkındalık oluşturmak" sözlerine yer verdi.

11:29 MHP'li Büyükataman: CHP, Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP'li bazı milletvekillerinin İstanbul Taksim'de düzenlenen 'Onur Yürüyüşü'ne destek verdiğini belirterek, "CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır" dedi.

10:47 İBB'den Taksim Maksemi'nin duvarına jeneratör Taksim Meydanına ismini veren tarihi Taksim Maksemi'nin duvarına İBB tarafından inşa edilen jeneratör kabini, tepki topladı.

09:13 Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular Otele giren hırsızlar banyodaki bataryaları bile çaldılar Beyoğlu İlçe Emniyet ekipleri 4 hırsızı gözaltına aldı Taksim'de bir otelin içinden çelik kasa, çok sayıda televizyon ve banyo bataryası çalan hırsızlar yakalandı.

09:31 Kurye Taksim Meydanında önce kadına çarptı, sonra yere savruldu Kurye Taksim Meydanında önce kadına çarptı, sonra yere savruldu Yere düşen kurye bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı Taksim Meydanında kurye motosikletteki direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce yolda yürüyen kadına çarptı, ardından yere düştü.

15:03 HDP Eş Genel Başkanları hukukçularla bir araya geldi HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan partileri hakkında açılan kapatma davasına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Taksim'de hukukçularla bir araya geldi.

14:05 Gazeteci Recep Çilingir hayatını kaybetti Magazin gazeteciliğinin usta isimlerinden Recep Çilingir, hayatını kaybetti. İşte Çilingir'in ölüm nedeni...

16:20 Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı KADEMELİ normalleşme kapsamında pazar günü uygulanan son sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'daki meydanlar ve sahiller boş kaldı.

13:22 Kademeli normalleşmenin son pazar gününde sakinlik gözlendi Orhan Dengiz Bulvarı'ndaki denetlemelerden görüntüler Durdurulan araçlardaki vatandaşların belgelerinin kontrolü UŞAK - Uşak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son pazar gününde sakinlik gözlendi.

10:12 Beyoğlu'nda esnafın meydan kavgası kamerada Beyoğlu'nda bar işletmeciliği yapan bir şahıs ile fırın çalışanları arasında kavga çıktı.

15:35 METRO TÜNELİNDE SERGİ Harbiye yaklaşım tünelinde 'İstanbul'da Şifa Bulmak' adıyla sergi açıldı.

07:29 Yazın keyfini yükseklerde çıkarın 1) PERU VE AKDENİZ MUTFAĞI16 Roof, İstanbulSwissotel the Bosphorus'ın en üst katındaki 16 Roof, en popüler teraslardan... Manzarası, müziği, kokteylleri, Peru mutfağı ve Akdeniz lezzetlerini bir arada bulabileceğiniz menüsüyle öne çıkıyor.

14:17 Dünyayı koşarak turlayan Leautey, İstanbul'dan geçti - Dünyayı koşarak turlayan Leautey, İstanbul'dan geçti Fransız koşucu Marie Leautey, 6 Aralık 2019'da Avrupa'nın en batı noktası olan Portekiz'deki Roca Burnu'ndan başladığı dünya turu kapsamında 16 Haziran 2021'de Yunanistan'dan Türkiye'ye koşarak giriş yaptı.

12:30 'Şair Ceketli Çocuk': Kazım Koyuncu Nüfusa geç kaydedilmesinden ötürü resmi doğum tarihi 10 Mayıs 1972 olsa da 7 Kasım 1971'de Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de doğan Kazım Koyuncu, Cavit Bey ve Hüsniye Hanımın 6 çocuğundan 5'incisi olarak dünyaya geldi.

17:00 Taksim'de vatandaşlar sağanağa hazırlıksız yakalandı Taksim'de vatandaşlar sağanağa hazırlıksız yakalandı Taksim Meydanı'nda vatandaşlar sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı.

23:20 Tramvay durağında uyuşturucu krizine giren şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi- Uyuşturucu krizine giren şahsa ilk müdahaleyi Suriye uyruklu... Tramvay durağında uyuşturucu krizine giren şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi Uyuşturucu krizine giren şahsa ilk müdahaleyi Suriye uyruklu doktor yaptı Taksim Tramvay durağında bir kişi uyuşturucu krizine girdikten sonra bayıldı.

20:13 Bakan Pakdemirli partililere hitap etti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çocuklarımızın geleceğiyle gerçekten ilgilenen bir ittifak var, onun adı Cumhur İttifakı. Millet İttifakı günü kurtarmak adına farklı angajmanlara girerek geleceğe yönelik Türkiye'yi belirsizliğe doğru götürmeye çalışıyor.

17:37 Taksim eski günlerine dönüyor: Kafileler akın akın geliyor - Taksim eski günlerine dönüyor: Kafileler akın akın geliyor Taksim ve İstiklal Caddesi yoğun günlerinden birini yaşadı.

13:26 Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u Bu tabelaları gören kendini İstanbul'da sanıyor İstanbul'da yaşadıkları 'Emirgan, Taksim, Aksaray, Beylerbeyi, Mithatpaşa, Yıldız, Fatih, Kartal' gibi semt isimlerini doğdukları topraklara verdiler Trabzon'un Of ilçesindeki mahalle tabelalarını...

11:13 İstanbul'da 'müşteri' kılığında girdikleri otellerde turistleri soyan yabancı hırsızlar yakalandı İstanbul'da 'müşteri' kılığında girdikleri otellerde turistleri soyan yabancı hırsızlar yakalandı Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş gibi turistik bölgelerdeki otellere 'müşteri' kılığında girerek turistleri soyan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

09:25 Taksim'in yeni silüeti AKM ile ortaya çıktı Taksim'in yeni silüeti AKM ile ortaya çıktı AKM inşaatında sona doğru çalışmaları havadan görüntülendi Temeli 10 Şubat 2019 tarihinde atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde sona yaklaşıldı.

20:53 HDP iddianamesi: HDP örgütsel eylemlerin odağı haline gelmiştir HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden gönderilen iddianame, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kabul edildi.