Son Dakika Taksim Haberleri

- Dün Dün 09:10 Covid-19 hastası Kuveytli turist konakladığı oteli alarma geçirdi
Taksim'deki bir otelde konaklayan Kuveytli turist, Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine otelden ambulans ile alınarak hastaneye kaldırıldı.
- Dün Dün 00:58 Bakan Pakdemirli: "Pandemi sürecini Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pandemi sürecinde marketlerde herhangi bir ürünün eksikliğini yaşanmadığı anlatarak, "Ama çok gelişmiş ülkeler dediğimiz Amerika sınırından tutun Avrupa sınırına kadar birçok ülke yağmalandı, camlar kırıldı, marketlerin önlerinde kuyruklar oldu.
- Dün Dün 00:58 Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Taksim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
- 08.07.2021 08 Tem 15:49 Son dakika 3. sayfa: Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar
Son dakika haberler: Polise yalvarsalar da cezadan kurtulamadılar Taksim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde evrakları eksik olan ve müşteri seçen iki taksi sürücüsüne ceza yazıldı Taksim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
- 08.07.2021 08 Tem 14:09 Türk eğitiminin örnek öğretmeni: Mahir İz
Siyasi, sosyal, ekonomik ve ilmi sıkıntıların yaşandığı bir dönemde öğretmen olarak önemli çalışmalara imza atan mütefekkir, öğretmen, şair ve yazar Abdullah Mahir İz'in vefatının ardından 47 yıl geçti.
- 08.07.2021 08 Tem 13:47 Bakan Pakdemirli: "Pandemi sürecini Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu"
Bakan Pakdemirli: "Pandemi sürecini Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Bilecik'te konuştu: "Pandemi sürecinde marketlerde herhangi bir ürünün eksikliğini yaşanmadı" "Türkiye 21.
- 08.07.2021 08 Tem 09:30 Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi
Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi Amerika'dan Türkiye'ye arkadaşını ziyarete gelen New York'lu sokak sanatçısı Jonothon Lyons, giydiği fare kostümüyle Taksim İstiklal Caddesi'nde yaptığı şovla vatandaşların ilgi odağı oldu.
- 07.07.2021 07 Tem 14:37 15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 5. yılında çeşitli etkinlikler düzenleyecek
15 Temmuz Derneği, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) başarısız darbe girişiminin 5. yıl dönümü kapsamında bir haftaya yayılan bir program hazırladı.
- 07.07.2021 07 Tem 11:00 660 yıllık Kırkpınar'ın efsane isimleri, güreşe gönül veren her "koç yiğide" örnek oluyor
Kırkpınar deyince akıllara gelen isimler yıllar geçse de er meydanlarında saygı, hürmet ve dua ile anılmaya devam ediyor.
- 06.07.2021 06 Tem 16:48 Yabancı uyruklu seyyar satıcı ve zabıta arasında gerginlik
- Yabancı uyruklu seyyar satıcı ve zabıta arasında gerginlik Şemsiyelerine el konulan seyyar satıcı, kameralara saldırdı Taksim'de aniden bastıran sağanak yağışın ardından şemsiye satan yabancı uyruklu seyyar satıcı ile zabıta arasında gerginlik yaşandı.
- 06.07.2021 06 Tem 16:36 Taksim'de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
Taksim' de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
- 06.07.2021 06 Tem 09:41 İstanbul'da yağmur yağdı; trafik yüzde 67'ye ulaştı
İSTANBUL'da erken saatlerde etkili olan yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı.
- 05.07.2021 05 Tem 17:17 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
Marmaris'te 2019 yılında tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin görselleri ortaya çıktı. O tarihten bu yana gizemini koruyan yerleşkenin mimarı Şefik Birkiye projenin görsellerini kendi internet sitesinden paylaştı.
- 05.07.2021 05 Tem 15:48 Atakum Belediyesi'nden 'kamu zararı' önlemi
Atakum Belediye Meclisi'nde belediyenin borçlarına karşılık icra yoluyla satışa çıkarılacak taşınmazların ihale yoluyla değerinde satılmasına yönelik madde görüşüldü.
- 04.07.2021 04 Tem 15:37 KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜ TAKSİM'E KOŞTULAR
Kısıtlamanın olmadığı ilk pazar gününde Taksim Meydan ve İstiklal Caddesinde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.
- 04.07.2021 04 Tem 14:47 Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar
TAKSİM ve İstiklal Caddesi'nde yağmur etkili oldu.
- 04.07.2021 04 Tem 14:04 Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar yağmura yakalandı
Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar yağmura yakalandı Uzun bir aradan sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü kalabalık olan Taksim'de aniden bastıran sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
- 03.07.2021 03 Tem 16:04 KASTAMONU - Pakdemirli: "Orman alanlarını daraltmak mümkün değildir"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orman alanlarını daraltmak mümkün değildir.
- 03.07.2021 03 Tem 15:48 Bakan Pakdemirli'den Meral Akşener'e 'akıllı yangın' tepkisi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden orman şehidinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'akıllı yangın' ibaresini kullanmasına tepki gösterdi.
- 03.07.2021 03 Tem 00:59 İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi, eğlence mekanları doldu taştı
İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte eğlence mekanları doldu taştı.
- 02.07.2021 02 Tem 21:09 TBMM'den Tekirdağ'daki okullara 75 bilgisayar ve 30 adet yazıcı yardımı
TBMM'den Tekirdağ'daki okullara 75 bilgisayar ve 30 adet yazıcı yardımı TBMM tarafından yardım amaçlı Tekirdağ'daki okulların kullanımına sunulmak üzere 75 bilgisayar ve 30 adet yazıcı gönderildi.
- 02.07.2021 02 Tem 10:13 Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı
İstanbul'da kısıtlamaların bitmesiyle beraber kafe, restoran ve eğlence mekanları dolup taştı. Soluğu İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda alan vatandaşlar, durumdan çok memnun olduklarını belirtti. Gecenin ilerleyen saatlerinde kalabalık azalırken, müzikli eğlence mekanları ise saat 00:00'dan itibaren faaliyetlerini sonlandırdı.
- 01.07.2021 01 Tem 23:11 İSTİKLAL CADDESİ'NDE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇIKILMASI PROTESTO EDİLDİ
BEYOĞLU'nda, kadınlar, Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak çekilmesini protesto etti.
- 30.06.2021 30 Haz 22:15 Son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
- Son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı Korona virüsle mücadele kapsamında akşam saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması son kez başladı.
- 30.06.2021 30 Haz 16:42 METRO İSTANBUL, alışılmışın dışında bir sergiye hazır
"İstanbul'da Şifa Bulmak" isimli sergi, Taksim'de bulunan Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yaklaşım Tüneli'nde 19 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
- 30.06.2021 30 Haz 16:02 Sosyal medyanın gücüne atıf yapan USMEK, başlattığı "hashtag" çalışmasıyla farkındalık oluşturmayı amaçlıyor
Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği, 30 Haziran Dünya Sosyal Medya Günü'nde "#USMEKSosyalMedyaGünü" adlı bir hashtag çalışması başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan dernek başkanı İzzet Aydın, "Sosyal medyanın gücü günden güne artıyor. Dünyayı bile oradan kurtarıyoruz, amacımız bu günle ilgili farkındalık oluşturmak" sözlerine yer verdi.
- 30.06.2021 30 Haz 12:09 MHP'li Büyükataman: "Vatan sathında kaos ve kargaşa ikliminin hakim kılınmasına müsaade etmeyeceğiz"
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Vatan sathında kaos ve kargaşa ikliminin hakim kılınmasına Türk milletinin desteğiyle evelallah müsaade etmeyeceğiz.
- 30.06.2021 30 Haz 11:29 MHP'li Büyükataman: CHP, Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP'li bazı milletvekillerinin İstanbul Taksim'de düzenlenen 'Onur Yürüyüşü'ne destek verdiğini belirterek, "CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır" dedi.
- 30.06.2021 30 Haz 10:47 İBB'den Taksim Maksemi'nin duvarına jeneratör
Taksim Meydanına ismini veren tarihi Taksim Maksemi'nin duvarına İBB tarafından inşa edilen jeneratör kabini, tepki topladı.
- 30.06.2021 30 Haz 09:13 Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular Otele giren hırsızlar banyodaki bataryaları bile çaldılar Beyoğlu İlçe Emniyet ekipleri 4 hırsızı gözaltına aldı Taksim'de bir otelin içinden çelik kasa, çok sayıda televizyon ve banyo bataryası çalan hırsızlar yakalandı.
- 29.06.2021 29 Haz 09:31 Kurye Taksim Meydanında önce kadına çarptı, sonra yere savruldu
Kurye Taksim Meydanında önce kadına çarptı, sonra yere savruldu Yere düşen kurye bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı Taksim Meydanında kurye motosikletteki direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce yolda yürüyen kadına çarptı, ardından yere düştü.
- 28.06.2021 28 Haz 15:03 HDP Eş Genel Başkanları hukukçularla bir araya geldi
HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan partileri hakkında açılan kapatma davasına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Taksim'de hukukçularla bir araya geldi.
- 28.06.2021 28 Haz 14:05 Gazeteci Recep Çilingir hayatını kaybetti
Magazin gazeteciliğinin usta isimlerinden Recep Çilingir, hayatını kaybetti. İşte Çilingir'in ölüm nedeni...
- 27.06.2021 27 Haz 16:20 Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
KADEMELİ normalleşme kapsamında pazar günü uygulanan son sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'daki meydanlar ve sahiller boş kaldı.
- 27.06.2021 27 Haz 13:22 Kademeli normalleşmenin son pazar gününde sakinlik gözlendi
Orhan Dengiz Bulvarı'ndaki denetlemelerden görüntüler Durdurulan araçlardaki vatandaşların belgelerinin kontrolü UŞAK - Uşak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son pazar gününde sakinlik gözlendi.
- 27.06.2021 27 Haz 13:10 BEYOĞLU'NDA ESNAF KAVGASI KAMERADA; FIRINCI AĞIR YARALI
BEYOĞLU'nda iki esnaf arasında park yeri konusunda kavga çıktı.
- 27.06.2021 27 Haz 10:12 Beyoğlu'nda esnafın meydan kavgası kamerada
Beyoğlu'nda bar işletmeciliği yapan bir şahıs ile fırın çalışanları arasında kavga çıktı.
- 26.06.2021 26 Haz 15:35 METRO TÜNELİNDE SERGİ
Harbiye yaklaşım tünelinde 'İstanbul'da Şifa Bulmak' adıyla sergi açıldı.
- 26.06.2021 26 Haz 07:29 Yazın keyfini yükseklerde çıkarın
1) PERU VE AKDENİZ MUTFAĞI16 Roof, İstanbulSwissotel the Bosphorus'ın en üst katındaki 16 Roof, en popüler teraslardan... Manzarası, müziği, kokteylleri, Peru mutfağı ve Akdeniz lezzetlerini bir arada bulabileceğiniz menüsüyle öne çıkıyor.
- 25.06.2021 25 Haz 14:17 Dünyayı koşarak turlayan Leautey, İstanbul'dan geçti
- Dünyayı koşarak turlayan Leautey, İstanbul'dan geçti Fransız koşucu Marie Leautey, 6 Aralık 2019'da Avrupa'nın en batı noktası olan Portekiz'deki Roca Burnu'ndan başladığı dünya turu kapsamında 16 Haziran 2021'de Yunanistan'dan Türkiye'ye koşarak giriş yaptı.
- 24.06.2021 24 Haz 12:30 'Şair Ceketli Çocuk': Kazım Koyuncu
Nüfusa geç kaydedilmesinden ötürü resmi doğum tarihi 10 Mayıs 1972 olsa da 7 Kasım 1971'de Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de doğan Kazım Koyuncu, Cavit Bey ve Hüsniye Hanımın 6 çocuğundan 5'incisi olarak dünyaya geldi.
- 23.06.2021 23 Haz 17:00 Taksim'de vatandaşlar sağanağa hazırlıksız yakalandı
Taksim'de vatandaşlar sağanağa hazırlıksız yakalandı Taksim Meydanı'nda vatandaşlar sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı.
- 22.06.2021 22 Haz 23:20 Tramvay durağında uyuşturucu krizine giren şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi- Uyuşturucu krizine giren şahsa ilk müdahaleyi Suriye uyruklu...
Tramvay durağında uyuşturucu krizine giren şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi Uyuşturucu krizine giren şahsa ilk müdahaleyi Suriye uyruklu doktor yaptı Taksim Tramvay durağında bir kişi uyuşturucu krizine girdikten sonra bayıldı.
- 22.06.2021 22 Haz 20:13 Bakan Pakdemirli partililere hitap etti
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çocuklarımızın geleceğiyle gerçekten ilgilenen bir ittifak var, onun adı Cumhur İttifakı. Millet İttifakı günü kurtarmak adına farklı angajmanlara girerek geleceğe yönelik Türkiye'yi belirsizliğe doğru götürmeye çalışıyor.
- 22.06.2021 22 Haz 17:37 Taksim eski günlerine dönüyor: Kafileler akın akın geliyor
- Taksim eski günlerine dönüyor: Kafileler akın akın geliyor Taksim ve İstiklal Caddesi yoğun günlerinden birini yaşadı.
- 22.06.2021 22 Haz 13:26 Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u
Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u Bu tabelaları gören kendini İstanbul'da sanıyor İstanbul'da yaşadıkları 'Emirgan, Taksim, Aksaray, Beylerbeyi, Mithatpaşa, Yıldız, Fatih, Kartal' gibi semt isimlerini doğdukları topraklara verdiler Trabzon'un Of ilçesindeki mahalle tabelalarını...
- 22.06.2021 22 Haz 11:13 İstanbul'da 'müşteri' kılığında girdikleri otellerde turistleri soyan yabancı hırsızlar yakalandı
İstanbul'da 'müşteri' kılığında girdikleri otellerde turistleri soyan yabancı hırsızlar yakalandı Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş gibi turistik bölgelerdeki otellere 'müşteri' kılığında girerek turistleri soyan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.
- 22.06.2021 22 Haz 09:25 Taksim'in yeni silüeti AKM ile ortaya çıktı
Taksim'in yeni silüeti AKM ile ortaya çıktı AKM inşaatında sona doğru çalışmaları havadan görüntülendi Temeli 10 Şubat 2019 tarihinde atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde sona yaklaşıldı.
- 21.06.2021 21 Haz 20:53 HDP iddianamesi: HDP örgütsel eylemlerin odağı haline gelmiştir
HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden gönderilen iddianame, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kabul edildi.
- 21.06.2021 21 Haz 09:22 Kucağında çocukla dilenen kadın, 5 defa aynı yerde yakalandı
İstanbul Taksim Meydanı'nda kucağında çocukla dilenen bir kadın 5'inci kez zabıtalar tarafından aynı yerde yakalandı.