Taksim'de iddiaya göre bijuteri çalışanı satırla saldırdı, adli kontrolle bırakıldı - Son Dakika
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Taksim'de iddiaya göre bijuteri çalışanı satırla saldırdı, adli kontrolle bırakıldı

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Taksim\'de iddiaya göre bijuteri çalışanı satırla saldırdı, adli kontrolle bırakıldı
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Taksim\'de iddiaya göre bijuteri çalışanı satırla saldırdı, adli kontrolle bırakıldı
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Beyoğlu Taksim'de bir müşteri, iddiaya göre yüzük iadesi yüzünden bijuteri çalışanının satırlı saldırısına uğradı. Valizle korunmaya çalışan müşterinin o anları kamerada yer alırken, gözaltına alınan çalışan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu Taksim'de bir kişi, iddiaya göre aldığı yüzükleri iade etmek isteyince bijuteri çalışanının satırlı saldırısına uğradı. Müşteri, satırlı saldırıya karşı kendisini valizle korumaya çalışırken, tarafları sakinleştirmeye çalışan kadın ise dehşeti yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, 1 Kasım Pazar günü saat 19.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir pasajın önünde bijuteri çalışanı ile müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bijuteri çalışanı, eline aldığı satırla müşteriye saldırdı.

Kendini valizle korumaya çalıştı

Satırlı saldırıya uğrayan müşteri, elindeki valizle kendisini korumaya çalıştı. Tarafları ayırmaya çalışan kadın ise büyük korku yaşadı. Bijuteri çalışanının satırla saldırdığı, müşterinin ise valizle darbelerden korunmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı, saldırıya uğrayan müşterinin herhangi bir başvuruda bulunmadığı öğrenildi.

Beyoğlu asayiş polisi çalışma başlattı

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği Ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini saniye saniye inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda satırla saldıran kişinin pasajda bulunan bijuteride çalışan Salih K. olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Salih K.'nın emniyetteki ifadesinde müşterinin iki yüzük satın aldığını, daha sonra yüzükleri iade etmek için gelmesine sinirlendiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli hakkında 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaBeyoğluTaksimGüncelSon Dakika

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