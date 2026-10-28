Taksim\'de Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yıl dönümünde çelenk töreni yapıldı

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde çelenk töreni yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona eren törene İstanbul Valisi Davut Gül ile Orgeneral Bahtiyar Ersay da katıldı.
Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmasını ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Törenin son bulmasının ardından protokol üyeleri Taksim'den ayrıldı.
Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: İHA
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