Beyoğlu Taksim'de bir otelde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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Beyoğlu Taksim'de bir otelde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

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Beyoğlu Taksim'de bulunan bir otelde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

BEYOĞLU Taksim'de bir otelde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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