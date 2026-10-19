Beyoğlu Taksim'de bir otelde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Beyoğlu Taksim'de bir otelde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu Taksim'de bulunan bir otelde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
BEYOĞLU Taksim'de bir otelde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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