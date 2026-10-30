Taksim\'de akılalmaz hareket! Tramvayın üzerine doğru bebek arabasını sürdü

İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde yaşanan tehlikeli olay, görenleri şaşkına çevirdi. Bebek arabasıyla tramvay yolunda bekleyen bir kadın, nostaljik tramvayın yaklaşmasına rağmen raylardan çekilmedi. Tramvayın kendisine doğru ilerlediği sırada bebek arabasını rayların üzerine süren kadın, makiniste zor anlar yaşattı. Olası bir çarpışmayı önlemek için tramvayı durduran makinist, pencereden eğilerek kadına "İyi misin, aklın yerinde mi?" diye tepki gösterdi. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TRAMVAYIN ÖNÜNDE BİR SÜRE BEKLEDİ

İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda, bebek arabasıyla tramvay güzergahında bulunan kadın, yaklaşan nostaljik tramvaya rağmen bulunduğu yerden ayrılmadı. Tramvayın giderek yaklaşmasıyla bebek arabasını rayların üzerine doğru süren kadın, makinistin fren yapmasına neden oldu.

MAKİNİSTTEN TEPKİ GECİKMEDİ

Tramvayı durduran makinist, kabinin penceresinden kadına seslenerek şaşkınlığını dile getirdi. Kadına "İyi misin, aklın yerinde mi?" diye tepki gösteren makinistin o anları çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.