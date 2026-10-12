Taksim Gezi Parkı'nda uyuyan kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Taksim Gezi Parkı'nda uyuyan kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

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Taksim Gezi Parkı\'nda uyuyan kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
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27 Eylül Pazar günü Taksim Gezi Parkı'nda uyuyan kişinin yanına sürünerek yaklaşan şüpheli, cebindeki cep telefonunu çaldı. Kamera görüntülerini inceleyen Güven Timleri şüpheliyi Taksim Metrosu'nda yakaladı; şüpheli tutuklanırken gözcülük yapan diğer şüpheli aranıyor.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – TAKSİM Gezi Parkı'nda uyuyan kişinin yanına sürünerek yaklaşan bir şüpheli, cebindeki cep telefonunu çaldı. Kamera görüntülerini inceleyen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli G.G.'yi Taksim Metrosu'nda yakaladı. G.G. tutuklanırken, gözcülük yapan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Eylül Pazar günü saat 13.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Gezi Parkı'nda meydana geldi. Bir ağacın altında uyuyan kişinin yanına gelen şüpheli, dinleniyormuş gibi yere uzandı. Bir süre sonra sürünerek mağdura yaklaşan şüpheli, sol cebindeki cep telefonunu çekip aldı. Telefonu gömleğine saklayan şüpheli, gözcülük yapan diğer şüpheliyle birlikte uzaklaştı. Uyandığında telefonunun çalındığını fark eden mağdur ise, polise şikayette bulundu.

GÜVEN TİMLERİ METRODA YAKALADI

Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Eşkal bilgilerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, cep telefonunu çalan G.G.'yi Taksim Metrosu'nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Yankesicilik' suçundan adliyeye sevk edilen G.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözcülük yapan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SÜRÜNEREK YAKLAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Hırsızlık anları mobese kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin uyuyan kişinin yanına uzandığı, sürünerek yaklaşıp cebinden telefonu aldığı ve gömleğine sakladığı anlar görülüyor. Diğer şüphelinin ise bu sırada gözcülük yaptığı, ardından 2 kişinin birlikte olayu yerinden uzaklaştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: DHA
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