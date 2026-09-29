İstanbul polisi Taksim\'de \'Huzur İstanbul\' denetiminde giriş çıkışları kapatıp GBT yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde, 'Huzur İstanbul' adlı asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Güvenlik ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı.

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışlar kapatılırken, durdurulan şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.