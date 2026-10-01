Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
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Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Seçer'in evinde arama yapıldığı bildirildi. Operasyon kapsamında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de dahil olmak üzere 59 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Mersin'de belediyelere yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonun Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik eş zamanlı gerçekleştirildiği aktarıldı.

VAHAP SEÇER DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu belirtildi.

330 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımının mercek altına alındığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında söz konusu işlemler nedeniyle toplam 330 milyon 945 bin liralık kamu zararı oluştuğunun iddia edildiği belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçe belediyesini kapsayan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü aktarıldı.

VAHAP SEÇER KİMDİR?

5 Ekim 1963 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan Seçer, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu.

Seçer'in, ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunurken kurucusu olduğu Tarsus Güç Birliği Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevinde yer aldı.

Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Vahap Seçer, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2024 seçimlerinde ikinci kez belediye başkanı seçilen Seçer, Temmuz 2025 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili görevini üstlendi. Seçer, 2 Mayıs 2026 tarihinde yapılan ise TBB Başkanı seçildi.

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    Yorumlar (5)

  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    2 tirilyon çüken dışarda gezsin makarnacılar sizi sizi gidi makarnacılar sizi yatacak yeriniz yok 8 3 Yanıtla
    Etirol Orhan Etirol Orhan:
    onlar aklandı bıle haberın yok mu parayı ıade ettık dıyorlar kıme nezaman ettıler goren varmı ama varsayımlar ıle edılıyor zaten 0 0
    zerdelci@hotmail.com [email protected]:
    Silivri’ye bak, kimin neye çöktüğünü görürsün 0 0
  • haydar topçu haydar topçu:
    Burası türkiye operasyonlar bitmez biribiter biribaşlar 0 1 Yanıtla
  • nedimbiceryen34 nedimbiceryen34:
    bu yangın İstanbul'u goturecek 0 0 Yanıtla
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