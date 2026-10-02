Bursa Orhangazi'de sosyal medya görüntüleri üzerine şüpheli havalı tüfekle yakalandı

Bursa Orhangazi'de sosyal medya görüntüleri üzerine şüpheli havalı tüfekle yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sokakta tüfekle dolaşan kişinin sosyal medyadaki görüntüleri üzerine polis çalışma başlattı. Kimliği belirlenen şüpheli, taşıdığı havalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sokakta kılıf içerisindeki tüfekle dolaşan 17 yaşındaki şüpheli polis ekipleri tarafından taşıdığı havalı tüfekle birlikte yakalandı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Kamuflaj desenli kılıf içerisinde sokakta tüfekle dolaşan bir kişinin görüntülerini paylaşılması üzerine Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
TÜFEĞİYLE BİRLİKTE YAKALANDI
Kamera ve saha çalışmaları sonucu kimliği belirlenen M.A.Y. (17), havalı tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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