Bursa Orhangazi'de sosyal medya görüntüleri üzerine şüpheli havalı tüfekle yakalandı - Son Dakika
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Bursa Orhangazi'de sosyal medya görüntüleri üzerine şüpheli havalı tüfekle yakalandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sokakta tüfekle dolaşan kişinin sosyal medyadaki görüntüleri üzerine polis çalışma başlattı. Kimliği belirlenen şüpheli, taşıdığı havalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sokakta kılıf içerisindeki tüfekle dolaşan 17 yaşındaki şüpheli polis ekipleri tarafından taşıdığı havalı tüfekle birlikte yakalandı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Kamuflaj desenli kılıf içerisinde sokakta tüfekle dolaşan bir kişinin görüntülerini paylaşılması üzerine Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

TÜFEĞİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Kamera ve saha çalışmaları sonucu kimliği belirlenen M.A.Y. (17), havalı tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: DHA
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