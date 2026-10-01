Bahisten PFDK\'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen yöneticileri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesinin ardından Sarıyer Başkanı Emre Yaldız'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

PFDK'ya sevk edilen Yaldız, bahis oynadığı kuponun görüntüsünü de paylaşarak söz konusu işlemin 29 Haziran 2021 tarihinde yapıldığını ve kupon bedelinin yalnızca 5 TL olduğunu açıkladı.

5 TL'LİK KUPONU PAYLAŞTI

Yaldız'ın paylaştığı kupon kaydında işlemin Bilyoner üzerinden gerçekleştirildiği, kupon tutarının 5 TL olduğu ve bahsin kaybettiği görülüyor.

Sarıyer Başkanı, söz konusu bahsin kendi kulübünün veya Türkiye'deki herhangi bir takımın karşılaşmasıyla ilgisinin bulunmadığını, Avrupa Şampiyonası kapsamında oynanan İsveç-Ukrayna maçına ait olduğunu belirtti.

"KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"

Yaldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"29 Haziran 2021 tarihinde Bilyoner üzerinden oynadığım 5 TL'lik bir kupon nedeniyle bugün TFF'den disiplin/ceza süreciyle karşı karşıya kalmam kabul edilemez bir durumdur.

Söz konusu kupon, Sarıyer Spor Kulübü'nün herhangi bir maçıyla ilgili değildir. Türkiye Ligi'nde oynanmamış, Avrupa Şampiyonası kapsamında bir İsveç-Ukrayna karşılaşmasına aittir."

"ADETA BİR İTİBAR SUİKASTIDIR"

Aradan 5 yıl geçtikten sonra bahis kaydının yeniden gündeme getirilmesine tepki gösteren Yaldız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu kaydın bugün gündeme getirilmesi adeta bir 'itibar suikastı'dır. Futbolun temizliği ve bahisle mücadele elbette sonuna kadar desteklenmelidir. Ancak adalet; olayın niteliğine, tarihine, tutarına ve gerçeklerine de bakmayı gerektirir. 5 TL'lik kupon üzerinden, 5 yıl sonra ceza gündemi yaratılması Türk futbolu adına da büyük bir sorundur. Takdir Türk futbol kamuoyunun..."