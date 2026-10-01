Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü "Kaşe ve imzalar bizim değil" dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü "Kaşe ve imzalar bizim değil" dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. İhale dosyalarında adı geçen 51 firmanın sahibinden 34'ü, kendi firmaları adına verilen tekliflerdeki kaşe ve imzaların kendilerine ait olmadığını söyledi. Tanık ifadelerinde İmar A.Ş.'de otopark gelirlerinin eksik kaydedildiği, ihale gelirlerinden geldiği ileri sürülen nakit paraların avro ve altına çevrilip araçlarda teslim edildiği iddiaları yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de gözaltına alındığı yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, ihalelere teklif veren firmaların önemli bir kısmının bu teklifleri kendilerinin vermediği ortaya çıktı.

314 DOSYAYA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 11 Mart 2026'da belediye yerleşkesinde arama yapıldı. Aramada MERMET Otomotiv, Serhat Çınar İnşaat, Çukurova Ses Organizasyon ve DCA Tanıtım Organizasyon isimli şirketlerin belediyeden aldığı toplam 314 ihale ve doğrudan temin dosyasına el konuldu.

"KAŞE VE İMZALAR BİZE AİT DEĞİL"

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü bu dosyalar üzerinde çalışma yaptı. Dosyalarda teklif veren 51 firmanın sahibinin ifadesine başvuruldu. Firma sahiplerinden 34'ü, dosyalarda kendi firmaları adına bulunan tekliflerdeki kaşe ve imzaların kendilerine ait olmadığını söyledi.

Bu beyanlar üzerine tekliflerin nasıl hazırlandığına ilişkin ayrı bir inceleme başlatıldı. İncelemede, ihalelerde rekabet varmış gibi görüntü oluşturmak için üçüncü firmaların bilgilerinin kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

"YAN TEKLİF" DÜZENİ

Tanık ve bilgi sahiplerinin ifadelerinde de benzer iddialar yer aldı. İfadelere göre bazı ihale ve doğrudan teminler önceden belirlenen şirketlere yönlendirildi. Yaklaşık maliyet, piyasa araştırması ve teklif süreçleri belirli kişilerce koordine edildi. İhaleyi alması planlanan firmanın yanında "yan teklif" verecek şirketler de organize edildi.

Bir bilgi sahibi, belediyenin organizasyon hizmeti alımında kendisinden şirketi üzerinden "yan teklif" vermesinin istendiğini anlattı. Bu kişi, belediyenin satın alma biriminden geldiği belirtilen 1 sayfalık teklif mektubu ile 5 sayfalık teknik şartnamenin kendisine verildiğini söyledi. Belgelerin örneklerini de savcılığa teslim etti.

OPERASYON BİLGİSİ ÖNCEDEN SIZDIRILDI İDDİASI

Aynı bilgi sahibi, 11 Mart'taki ilk operasyonda belediyede yapılacak aramaların bir şirket yetkilisine önceden haber verildiğini de ileri sürdü. İfadeye göre farklı şirketlere ait kaşe, belge ve teklif mektuplarının ortadan kaldırılması için uyarıda bulunuldu. Bazı kişiler de kullandıkları SIM kartları farklı telefonlara taktı. Bu iddialar da soruşturma dosyasına girdi.

İMAR A.Ş.'DE OTOPARK GELİRLERİ EKSİK KAYDEDİLDİ İDDİASI

Soruşturmada belediyenin iştirak şirketi İmar A.Ş.'nin işlemleri de incelemeye alındı. Bilgi sahiplerine göre otoparklardan elde edilen nakit gelirler muhasebe sistemine eksik işlendi. Bilgi sahipleri reklam alanlarının işletilmesinde bazı firmalara menfaat sağlandığını da ileri sürdü. Araç kiralama ve personel hizmetlerinde gerçek maliyet ile belediyeye bildirilen bedeller arasında fark oluşturulduğu da iddialar arasında. Bazı belediye taşınmazlarının ise piyasa değerinin altında üçüncü kişilere kullandırıldığı öne sürüldü.

NAKİT PARALAR AVRO VE ALTINA ÇEVRİLDİ İDDİASI

Bazı tanıklar, ihale gelirlerinden kaynaklandığı ileri sürülen nakit paraların belirli kişiler üzerinden aktarıldığını anlattı. Tanıklara göre bu paralar kuyumcu ve döviz bürolarında avro ve altına çevrildi. Bazı nakit teslimlerin ise araçlarda yapıldığı öne sürüldü. Bu anlatımların doğruluğunu tespit etmek için mali kayıtlar ve para hareketleri inceleniyor.

5 ŞÜPHELİNİN İLETİŞİMİ DİNLENDİ

Belediye yöneticileri ile ihale alan şirketler arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmak için 5 şüpheli hakkında CMK'nın 135'inci maddesi uyarınca iletişimin denetlenmesi tedbiri uygulandı. Bu kişilerin ve birinci derece yakınlarının MASAK verileri ile HTS kayıtlarının incelenmesine de başlandı.

HAYVAN BARINAĞI VE SÜT DAĞITIMI İHALELERİ DE MERCEKTE

Başsavcılık, başka ihale ve doğrudan temin dosyalarını da incelemeye aldı. Bunlar arasında hayvan barınağı, ilaç ve mama alımları, eğitim hizmetleri, süt dağıtımı ile çeşitli mal ve hizmet alımları bulunuyor. Kamu İhale Kurumu, belediye, belediye iştirakleri, Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK'dan ilgili bilgi ve belgeler istendi. Bu dosyalarla ilgili bilirkişi incelemeleri sürüyor.

330 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI

Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 14 Temmuz 2026 tarihli bilirkişi raporunda 13 ihale ile 63 doğrudan temin işleminin toplam 330 milyon 945 bin 227,47 TL kamu zararına yol açtığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 59 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet BaşsavcılığıMersin Büyükşehir BelediyesiGelir İdaresi BaşkanlığıVahap SeçerSahibindenOperasyonGüncelMersinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
TFF’de istifa dalgası Sayı 4’e yükseldi TFF'de istifa dalgası! Sayı 4'e yükseldi
Polisten kaçarken yakalandı Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
Adriana Lima’nın eski halinden eser yok Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
SPK’dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Sergen’in sözleri Nihat’ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
10:45
TFF’de istifa dalgası büyüyor Sayının 12’ye ulaştığı iddia edildi
TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
10:22
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
10:01
Sergen’in sözleri Nihat’ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
10:00
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
09:54
SPK’dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
09:51
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni
Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
09:37
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
09:31
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
09:22
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
08:48
Fon krizinde gece yarısı kararı 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
08:37
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
07:56
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
"Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
07:32
Fon krizinde iki dev banka devrede 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı
06:13
İstanbul uçağında akılalmaz olay Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı
İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı
00:23
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 10:54:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü "Kaşe ve imzalar bizim değil" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei