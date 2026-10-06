İstanbul\'un işgalden kurtuluşunun 103. yıl dönümü Taksim\'de törenle kutlandı

İstanbul Valiliğince, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Anıta çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Vali Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümü tebrik mesajı okundu.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlara tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.

Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyet'imizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul'un bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

"Tek bir hedefimiz var, bu eşsiz şehri yarınlara en güçlü şekilde taşımak"

Törende konuşan Vali Gül, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle bir arada olduklarını belirterek, "Öncelikle Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum." dedi.

Gül, 6 Ekim 1923'ün sadece işgalci gücün şehri terk ettiği bir tarih değil, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, milletin gözbebeği İstanbul'un ruhuna ve kimliğine yeniden kavuştuğu gün olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ay yıldızlı bayrağımızın bu topraklarda sonsuza dek dalgalanacağının ilan edildiği gündür. Şunu çok iyi biliyoruz: İstanbul, sıradan bir şehir değil. Burası medeniyetimizin kalbi, ülkemizin dünyaya açılan kapısı ve en büyük gücü. Dolayısıyla İstanbul'un güçlü olması, Türkiye'nin güçlü olması demektir. Bu sebeple hep birlikte mülki idari amirlerimizle, yerel yönetimlerimizle, tüm kurumlarımızla tek bir hedefimiz var, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işgalden kurtardığı bu eşsiz şehri yarınlara en güçlü şekilde taşımak. Türkiye'nin geleceğine karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek."

İBB Başkan Vekili Aslan ise "Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan İstanbul'umuzu korumak, güçlendirmek ve geleceğe taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul'un muhafızlığını yapmaktan, bu aziz şehre hizmet etmekten onur duyuyoruz. Allah bir karış vatan toprağında bir kez daha işgal günlerini yaşatmasın. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu kutlu olsun." diye konuştu.

Program kapsamında, 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kent genelinde düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Saffet Çebi Ortaokulu öğrencisi Şeyma Azat'ın kendisine birincilik kazandıran "Emanet İstanbul" şiirini okuduğu etkinlik, İBB'nin mehter takımının gösterisiyle sona erdi.

Etkinlik kapsamında, öğle vakti Eyüpsultan Camisi'nde hatim programı düzenlenecek.