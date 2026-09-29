İstanbul'da Taksim ve Üsküdar'da helikopter destekli 'Huzur' denetiminde GBT yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Taksim ve Üsküdar'da helikopter destekli 'Huzur' denetiminde GBT yapıldı

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İstanbul\'da Taksim ve Üsküdar\'da helikopter destekli \'Huzur\' denetiminde GBT yapıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde eş zamanlı ve helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi düzenledi. Taksim ile Üsküdar'da saat 20.00'da başlayan uygulamada araçlar arandı; sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ve GBT'si yapıldı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim ve Üsküdar'daki denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim ve Üsküdar'da saat 20.00'da başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylıca aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da Taksim ve Üsküdar'da helikopter destekli 'Huzur' denetiminde GBT yapıldı - Son Dakika
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