İstiklal Caddesi ve Galataport 29 Ekim öncesi kırmızı beyaza büründü - Son Dakika
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İstiklal Caddesi ve Galataport 29 Ekim öncesi kırmızı beyaza büründü

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İstiklal Caddesi ve Galataport 29 Ekim öncesi kırmızı beyaza büründü
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İstiklal Caddesi ve Galataport 29 Ekim öncesi kırmızı beyaza büründü
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde İstanbul'un simge noktaları Türk bayraklarıyla donatıldı. Taksim'deki İstiklal Caddesi kırmızı beyaza bürünürken, Galataport'ta bayraklı binalar ve limana demirleyen kruvaziyer gemisi tarihi İstanbul siluetiyle görüntülendi.

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde İstiklal Caddesi baştan sona Türk bayraklarıyla süslenirken, Galataport'ta da bayraklarla donatılan binalar ve limana demirleyen kruvaziyer gemisi güzel görüntüler oluşturdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde İstanbul'un simge noktaları Türk bayraklarıyla donatıldı. Taksim'deki İstiklal Caddesi baştan sona kırmızı beyaza bürünürken, Galataport'ta binaların cephelerine asılan Türk bayrakları, limana demirleyen kruvaziyer gemisi ve tarihi İstanbul siluetiyle bir araya geldi. Kentin farklı noktalarında bayram hazırlıkları kapsamında ortaya çıkan manzaralar, İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı atmosferini yansıttı.

İstiklal Caddesi baştan sona bayraklarla süslendi

İstanbul'un en hareketli noktalarından olan İstiklal Caddesi, Cumhuriyet Bayramı öncesinde Türk bayraklarıyla donatıldı. Cadde boyunca sıralanan bayraklar kırmızı beyaz bir görünüm oluştururken, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı güzergah bayram atmosferine büründü. Geçmiş yıllarda da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayraklarla süslenen İstiklal Caddesi'nde Türk bayrakları kentin simge görüntüleri arasında yer aldı.

Galataport'ta tarihi İstanbul siluetiyle bayrak coşkusu

Galataport'ta binaların cephelerine asılan Türk bayrakları, limana demirleyen Seven Seas Grandeur isimli kruvaziyer gemisiyle birlikte dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Sahil boyunca uzanan yapıların kırmızı beyaz bayraklarla süslenmesi, İstanbul Boğazı ve tarihi yarımada manzarasıyla birleşti. Görüntülerde kruvaziyer gemisinin yanı sıra Galata Kulesi ve İstanbul'un tarihi yapılaşması da yer aldı.

Cumhuriyet Bayramı öncesinde İstanbul'un simge noktalarında oluşan manzaralar, kentin tarihi dokusunu ve bayram hazırlıklarını aynı atmosferde buluşturdu. İstiklal Caddesi'nden Galataport'a uzanan Türk bayrakları, 29 Ekim öncesinde İstanbul'a kırmızı beyaz bir görünüm kazandırdı.

Kaynak: İHA
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