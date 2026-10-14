Taksim\'de sağanakta yere düşen Türk bayrağını çevik kuvvet polisi kaldırdı

TAKSİM Meydanı'nda etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yere düşen Türk bayrağını polis kaldırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da etkisini artıran sağanak ve fırtına kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında Taksim Meydanı'nda bulunan Türk bayrağı yere düştü. Durumu farkeden çevik kuvvet polisi, bayrağı yerden alarak kaldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.