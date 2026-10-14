Taksim'de sağanakta yere düşen Türk bayrağını çevik kuvvet polisi kaldırdı - Son Dakika
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Taksim'de sağanakta yere düşen Türk bayrağını çevik kuvvet polisi kaldırdı

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Taksim\'de sağanakta yere düşen Türk bayrağını çevik kuvvet polisi kaldırdı
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İstanbul'da etkisini artıran sağanak ve fırtına kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Taksim Meydanı'nda yere düşen Türk bayrağını fark eden çevik kuvvet polisi, bayrağı yerden alarak kaldırdı; o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

TAKSİM Meydanı'nda etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yere düşen Türk bayrağını polis kaldırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da etkisini artıran sağanak ve fırtına kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında Taksim Meydanı'nda bulunan Türk bayrağı yere düştü. Durumu farkeden çevik kuvvet polisi, bayrağı yerden alarak kaldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
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