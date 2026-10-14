Şile yolu kapandı, araçlar sular altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şile yolu kapandı, araçlar sular altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Ümraniye ve Çekmeköy’de de felakete yol açtı. Şile Yolu’nda biriken sular nedeniyle çok sayıda araç mahsur kalırken, Nevzat Demir Tesisleri yakınlarında güzergâh tamamen ulaşıma kapandı. Bölgeden gelen görüntülerde araçların sel sularının içinde kaldığı görülürken, mahsur kalan vatandaşlar için endişeli bekleyiş sürüyor.

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak, Ümraniye ve Çekmeköy çevresinde sele neden oldu. Şile istikametindeki yollarda biriken sular nedeniyle araçlar mahsur kalırken, Nevzat Demir Tesisleri yakınlarında yolun tamamen trafiğe kapandığı bildirildi. Bölgeden gelen görüntüler, selin boyutunu gözler önüne serdi.

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Ümraniye-Şile güzergâhında etkili olan yağışın ardından yollarda su seviyesi yükseldi, bazı araçlar sel sularının içinde kaldı.

Çekmeköy’de Şile Yolu’nu su basarken, Ümraniye’den Şile yönüne ilerlemek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı. Nevzat Demir Tesisleri yakınlarında yolun suyla kaplanması üzerine trafik tamamen durdu.

Şile yolu kapandı, araçlar sular altında kaldı

ŞİLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Saat 21.00 sıralarında bölgeden aktarılan bilgilere göre, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri ile Şile arasındaki güzergâh ulaşıma kapandı. Yol üzerinde biriken sel suları nedeniyle araçların ilerleyemediği, bazı sürücülerin ise araçlarıyla birlikte mahsur kaldığı bildirildi.

Bölgeden paylaşılan görüntülerde, yolun büyük bölümünün su altında kaldığı ve araçların sel sularıyla mücadele ettiği görüldü. Su seviyesinin yükselmesi, güzergâhtaki ulaşımı durma noktasına getirdi.

ARAÇLAR SEL SULARININ İÇİNDE KALDI

Şile Yolu’nda yaşanan su baskını nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Görüntülerde, bazı araçların çevresini kaplayan suyun içinde ilerlemeye çalıştığı, bazılarının ise hareket edemediği görüldü.

Bölgede mahsur kalan vatandaşların bulunduğu belirtilirken, sürücüler suyla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Şile yolu kapandı, araçlar sular altında kaldı

SAĞANAK İSTANBUL’DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul’da etkili olan kuvvetli yağış, birçok noktada su baskınlarına ve trafik aksamalarına yol açtı. Ümraniye ve Çekmeköy çevresindeki son görüntüler, yağışın günlük yaşam ve ulaşım üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Şile istikametini kullanacak sürücüler için yolun kapalı olduğu bilgisi paylaşılırken, bölgede mahsur kalan vatandaşların durumu ve ulaşımın ne zaman normale döneceğine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

Sarıyer Ayazağa'da akıntıya kapılmamak için yüzen kişi kurtarıldığı öğrenildiSarıyer Ayazağa'da akıntıya kapılmamak için yüzen kişi kurtarıldığı öğrenildi İstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbarİstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçınınİstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklamaAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklama Üsküdar'da su baskını: Araçlar yollarda ilerlemekte zorlandıÜsküdar'da su baskını: Araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı
Sağanak YağmurÜmraniyeÇekmeköyİstanbulGüncelŞileSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu Taraftara mesajı var Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var
Mikrofonu unuttular Gelinin “Alnımdan öpeceksin“ uyarısına damadın yanıtı bomba Mikrofonu unuttular! Gelinin "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın yanıtı bomba
UEFA Gençlik Ligi’nde Fenerbahçe, Aston Villa’ya mağlup UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sular yollara taştı, trafik felç oldu Kuzey Marmara Otoyolu'nda sular yollara taştı, trafik felç oldu
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı Fenerbahçe maçında sürpriz Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz
Başakşehir’de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı
Petrol kuyusu kontrolden çıktı Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor Petrol kuyusu kontrolden çıktı! Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor
22:56
Şampiyonlar Ligi’nde PSG fırtınası İlk yarıda Manchester City’nin gururuyla oynadılar
Şampiyonlar Ligi'nde PSG fırtınası! İlk yarıda Manchester City'nin gururuyla oynadılar
22:45
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
22:36
Sarıyer Ayazağa’da akıntıya kapılmamak için yüzen kişi kurtarıldığı öğrenildi
Sarıyer Ayazağa'da akıntıya kapılmamak için yüzen kişi kurtarıldığı öğrenildi
22:30
İstanbul’daki sel felaketinin en acı görüntüsü Su birikintisine basan çocuk canından oldu
İstanbul'daki sel felaketinin en acı görüntüsü! Su birikintisine basan çocuk canından oldu
22:26
Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı
Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı
22:18
Beyoğlu’nda sel dehşeti Kadın metrelerce sürüklendi, imdadına vatandaşlar yetişti
Beyoğlu’nda sel dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi, imdadına vatandaşlar yetişti
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
21:58
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
21:51
İstanbul Valisi Gül’den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının
İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının
21:36
Şampiyonlar Ligi’nde 6-3’lük nefes kesen maç
Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç
21:24
Antalya Demre’de sel felaketi Başkan: 100 yıllık tarihte böyle yağış görmedik
Antalya Demre'de sel felaketi! Başkan: 100 yıllık tarihte böyle yağış görmedik
20:53
Sarıyer Ayazağa’da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı
Sarıyer Ayazağa'da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 23:17:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Şile yolu kapandı, araçlar sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei