Kadınlar, 8 yaşındaki çocuğa istismar davasında beraatı Taksim\'de protesto etti

(İSTANBUL) - Kadınlar, annesi Fatma Nur Çelik ile birlikte şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Hifa İkra'ya cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Ayhan Şengüler hakkında İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararına karşı "Gerçek adalet" talebiyle Taksim'de yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada, "Ayhan Şengüler bir gün bile tutuklu kalmadı. 3 yaşından itibaren bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması, bir kadının aynı erkek tarafından yıllarca şiddete maruz kalması mahkeme tarafından cezasızlıkla sonuçlandı. Fatmanur ve Hifa İkra'nın ölümünün üzerinden aylar geçti ama hala etkin bir soruşturma yürütülmedi. Biz bu dosyanın üzerinin örtülmesini kabul etmiyoruz. Tecavüze, cinsel istismara karşı susmuyoruz" denildi.

Kadınlar, 7 ay önce annesi Fatma Nur Çelik ile birlikte şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 8 yaşındaki Hifa İkra Şengüler'e cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Ayhan Şengüler hakkında İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararına karşı "Erkek adalet değil gerçek adalet" talebiyle Taksim'de eylem gerçekleştirdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, TİP'li Kadınlar, EHP'li Sosyalist Feministler, Halkevci Kadınlar, Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları, Özgür Genç Kadın ve Sosyalist Kadın Meclisleri'nin katılımıyla gerçekleştirilen eylemde kadınlar Tünel'de bir araya geldi. Eyleme, DEM Parti Milletvekili Özgül Saki de destek verdi.

"Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz", "Erkek vuruyor, devlet koruyor", "Koruma, aklama, faileri yargıla","Erkek adalet değil, gerçek adalet", "Şüpheli ölüm dediler kadınları katlettiler", "Sorumluluğu olan herkes tutuklansın", "Kadın cinayetleri politiktir" sloganları atan kadınlar Tünel'den Şişhane Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Meydanda eyleme katılan kadın örgütlerinin ortak açıklaması okundu.

Sena Bilişik, Bahar Uluçay tarafından okunan açıklamada, Ayhan Şengüler hakkında verilen beraat kararına ilişkin, "Bugün Fatmanur da Hifa İkra da hayatta değil ama fail Ayhan Şengüler bir gün bile tutuklu kalmadı. 6 yaşındaki bir çocuğa, herkesin önünde maruz kaldığı istismarı tekrar tekrar anlatmak zorunda bıraktıkları o mahkeme salonunda istismarcı beraat etti. 3 yaşından itibaren bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması, bir kadının aynı erkek tarafından yıllarca şiddete maruz kalması mahkeme tarafından cezasızlıkla sonuçlandı... 'Ailenin güvende' olması üzerinden LGBTİ+'lara saldıran, dernekleri hedef alan iktidar; istismarcı, tecavüzcü ve katil olduğu iddialarıyla aylardır kamuoyunda gündemden düşmeyen bir erkeği korumakta, aklamakta bir beis görmedi" denildi.

Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler'in baba Ayhan Şengüler'in tutuksuz yargılandığı süreçte şüpheli bir biçimde yaşamlarını yitirdikleri anımsatılarak,"'Başıma bir şey gelirse intihar demeyin' diyen Fatmanur; devletin, yargının, kurumların kendisini korumayacağını bilerek dile getirdi bu cümleyi. Soruyoruz: Fatmanur Çelik ve Hifa İkra için koruyucu, önleyici tedbirler neden alınmadı? Neden şüpheli ölümlerinin aydınlatılması için hiçbir şey yapılmadı?" soruları yetkililere yöneltildi. Anne kızın ölümünün aydınlatılması ve sorumluların yargılanması, Ayhan Şengüler'in tutuklanması talep edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Çarşamba günü, Hifa İkra'ya yönelik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle fail Ayhan Şengüler'in yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. 3 yaşından itibaren bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması, bir kadının aynı erkek tarafından yıllarca şiddete maruz kalması mahkeme tarafından cezasızlıkla sonuçlandı. Kızı Hifa İkra'nın defalarca dile getirdiği, maruz kaldığı cinsel istismarın hesabını sormak için adliye önünde nöbet tutan Fatmanur Çelik'in kızıyla birlikte şüpheli bir biçimde ölü bulunması, aileyi dilinden düşürmeyenlerin umrunda olmadı. İkisinin de yaşamı fail erkeğin, tarikatların itibarından daha önemli görülmedi. Ailenin güvende olması üzerinden LGBTİ+lara saldıran, dernekleri hedef alan iktidar; istismarcı, tecavüzcü ve katil olduğu iddialarıyla aylardır kamuoyunda gündemden düşmeyen bir erkeği korumakta, aklamakta bir beis görmedi. Yüceltilen, güçlendirilen, güvende olması adı altında hayatlarımıza kast eden aile kurumu; çocukların istismara uğradığı, kadınların öldürüldüğü, şiddete maruz kaldığı yer. O ailelerin içine hapsetmeye çalışıyorlar bizi.

"AYHAN ŞENGÜLER DEFALARCA KEYFİYETTEN DURUŞMAYA GELMEDİ"

Çarşamba günü duruşma salonunda mahkeme heyeti Hifa'yı, Fatmanur'u savunmak için orada bulunan avukatları ve kadınları silikleştirmek istedi. Davanın başından beri her şeyin bilinçli olarak yanlış, eksik ele alındığını; fail erkeğin ve suç ortaklarının aklanması amacı taşıdığına tanığız. Ayhan Şengüler defalarca keyfiyetten duruşmaya gelmedi ancak hakkında yakalama kararı çıkarılmadı bile. Mahkeme salonlarında fail erkeklerin sırtını sıvazlayıp, mücadele eden kadınları yok sayma çabasına karşı buradayız; erkek adalet değil gerçek adalet için mücadele etmeye devam ediyoruz.

"DOSYA SÜRÜNEMEDE BIRAKILDI, BERAAT MÜTALAASI VERİLDİ"

Fatmanur Çelik mekanizmaların işletilmesi için uğraşırken, faili koruyan tarikat ve devlet iş birliğine karşı mücadele ederken dosya bir şekilde sürüncemede bırakıldı, beraat mütalaası verildi. 'Başıma bir şey gelirse intihar demeyin' diyen Fatmanur; devletin, yargının, kurumların kendisini korumayacağını bilerek dile getirdi bu cümleyi. Soruyoruz: Fatmanur Çelik ve Hifa İkra için koruyucu, önleyici tedbirler neden alınmadı? Neden şüpheli ölümlerinin aydınlatılması için hiçbir şey yapılmadı?

"AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI KENDİ SORUMLULUĞUNU GÖRÜNMEZ KILMAYA ÇALIŞTI"

Hesap vermesi gereken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Fatmanur Çelik'i suçlayarak kendi sorumluluğunu görünmez kılmaya çalıştı. Biz ise burada soruyoruz: Şiddeti önlemek, Fatmanur ve Hifa'yı korumak yerine faili aklayanlar, tarikatların ve cemaatlerin kurumlara sirayet etmesine olanak sağlayanlar, erkek şiddetine karşı kadınları seçeneksiz bırakanlar hesap verecek mi?

"BU CEZASIZLIK POLİTİKASI ERKEK ADALETİN TA KENDİSİDİR"

Bir kez daha tekrarlıyoruz: Mahkeme, hakkında hem bir çocuk hem de bir kadın üzerinde şiddet uygulamak ve birçok başka ayrı suçtan bunca ciddi iddia olan bir erkeği usulünce değerlendirmemiş ve faili beraat ettirmiştir. Bu cezasızlık politikası erkek adaletin ta kendisidir.

"BU DOSYANIN ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Fatmanur ve Hifa İkra'nın ölümünün üzerinden aylar geçti ama hala etkin bir soruşturma yürütülmedi. Biz bu dosyanın üzerinin örtülmesini kabul etmiyoruz; suç ortağı olan tüm kurumlar ve kişiler yargılansın. Ayhan Şengüler derhal tutuklansın, herhangi bir erkeklik indirimi uygulanmadan cezalandırılsın. Erkek şiddetine karşı koruyucu ve önleyici mekanizmalar işletilsin; kadın örgütleriyle birlikte bütünlüklü politikalar geliştirilsin.

"ERKEKLERİ CESARETLENDİREN, KADINLARIN HAKLARINA SALDIRAN BU DÜZENİ KABUL ETMİYORUZ"

Bugün Fatmanur da Hifa İkra da hayatta değil ama fail Ayhan Şengüler bir gün bile tutuklu kalmadı. 6 yaşındaki bir çocuğa, herkesin önünde maruz kaldığı istismarı tekrar tekrar anlatmak zorunda bıraktıkları o mahkeme salonunda istismarcı beraat etti. Ancak bizim mücadelemiz bitmedi. Aileyi koruma adı altında her gün hayatlarımızı daraltan bu kadın düşmanı politikalara karşı hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz. Cezasızlık politikalarıyla fail erkekleri cesaretlendiren, erkek şiddetine karşı bütünlüklü koruyucu ve önleyici politikalar geliştirmek yerine kadınların haklarına saldıran bu düzene karşı sesimizi yükseltmeyi sürdüreceğiz. Tecavüze, cinsel istismara karşı susmuyoruz; bizleri sessiz kılmaya çalışanlara karşı bir aradayız. Eşit, özgür, şiddetten uzak bir yaşam kuruncaya kadar erkek egemenliğine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Fatmanur Çelik ve Hifa İkra'nın hesabını soracağız."