İstanbul'da Huzur İstanbul denetiminde Taksim'de sürücü ve yolculara GBT yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Huzur İstanbul denetiminde Taksim'de sürücü ve yolculara GBT yapıldı

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İstanbul\'da Huzur İstanbul denetiminde Taksim\'de sürücü ve yolculara GBT yapıldı
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İstanbul\'da Huzur İstanbul denetiminde Taksim\'de sürücü ve yolculara GBT yapıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi düzenledi. Taksim'de saat 20.00 itibariyle başlayan denetimde araçlar detaylı arandı, sürücü ve yolculara GBT yapıldı.

İSTANBUL'da polis ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim'de denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Denetime Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Taksim'de saat 20.00 itibariyle başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: DHA
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