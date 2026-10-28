Özgür Çelik, 29 Ekim töreninde iktidarı cumhuriyet kurumlarını tahrip etmekle suçladı - Son Dakika
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Özgür Çelik, 29 Ekim töreninde iktidarı cumhuriyet kurumlarını tahrip etmekle suçladı

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Özgür Çelik, 29 Ekim töreninde iktidarı cumhuriyet kurumlarını tahrip etmekle suçladı
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Özgür Çelik, 29 Ekim töreninde iktidarı cumhuriyet kurumlarını tahrip etmekle suçladı
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YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Taksim'deki 29 Ekim töreninde iktidarı cumhuriyet kurumlarını tahrip etmekle suçladı. Çelik, millet egemenliğinin yok sayıldığını savunarak asla umutsuz olmadıklarını söyledi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, ışığında yürüyenler olarak bugünkü tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız. Asla umutsuz değiliz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak sözlerine başlayan Çelik, şunları söyledi:

"CUMHURİYETİN KURUMLARINI TAHRİP ETME ÇABASINDA OLAN BİR İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Cumhuriyet, bu topraklarda kolay ilan edilmedi. 103 yıl önce emperyalist güçler Trakya'yı ve Anadolu'yu işgal etmişlerdi. Büyük bir mücadele başlattı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Bu mücadeleyi büyük bir yokluk içerisinde gerçekleştirdiler ve bizlere güzel cumhuriyeti armağan ettiler. Cumhuriyet özgürlük, bağımsızlık, kalkınma, eşitlik, demokrasi demekti. 103 yıldır cumhuriyet bu değerlerle yaşıyor ancak bugün geldiğimiz noktada, 103 yılın sonunda cumhuriyetin kurumlarını tahrip etme çabası içerisinde olan bir iktidarla, anlayışla karşı karşıyayız. Cumhuriyet, millet egemenliği fikriyatı üzerine kurulmuştu ama bugün millet egemenliğini yok sayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bugün milletin seçtiği belediye başkanları tutsak vaziyette. Milletin seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutsak vaziyette; 15,5 milyon insanın sandıklara giderek oy kullandığı ve cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği Ekrem İmamoğlu tutsak vaziyette. Yani bugün aslında egemenliği milletin elinden alıp bir avuç oligarkın elinde tutma çabası içerisinde olanlar var. Sandığı milletin önünden kaçırmaya çalışanlar var. Cumhuriyetin bütün kurumlarını tahrip ettikleri gibi millet egemenliğini de milletin elinden alma çabası içerisinde olanlar var.

"YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

Tabii ki cumhuriyetin kazanımlarını sıraladık ama onlardan başka bir tanesi de basın özgürlüğüydü. Bugün medya üzerinde de büyük bir baskı var. Tarafsız ve bağımsız medyaya yönelik birtakım karartmalar, kayyumlar var. Bugün yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı tamamen tahrip edilmiş vaziyette. Tam da bu noktada bizler üzerimize düşen sorumluluğu biliyoruz. Cumhuriyetin değerlerini koruma çabası içerisinde olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, ışığında yürüyenler olarak bugünkü tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız. Asla umutsuz değiliz. Hiçbir an umudumuzu kaybetmedik. 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları büyük bir cumhuriyet meşalesi yaktılar. O meşale bugün bizlere emanettir. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, ışığında millet egemenliğini korumak için, cumhuriyetimizin değerlerini korumak için, demokratik cumhuriyeti daha ileriye taşımak için kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Umutsuz değiliz. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın demokrasi. Yaşasın tam bağımsız Türkiye."

Kaynak: ANKA
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