Taksim'de kazaya karışan servis şoförü darbedilip 80 bin lirası gasbedildi - Son Dakika
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Taksim'de kazaya karışan servis şoförü darbedilip 80 bin lirası gasbedildi

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Taksim\'de kazaya karışan servis şoförü darbedilip 80 bin lirası gasbedildi
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Taksim\'de kazaya karışan servis şoförü darbedilip 80 bin lirası gasbedildi
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Taksim'de kazaya karışan servis şoförü, zorla götürüldüğü evde darbedilerek 80 bin lirası gasbedildi. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yakaladığı Burak P. ile Hüseyin S., 'Yağma' suçundan tutuklandı.

TAKSİM'de Mehmet Eren A. (27) yönetimindeki servis minibüsü, ters yönden gelen otomobille çarpıştı. İddiaya göre Mehmet Eren A., kazanın ardından otomobildeki 2 kişiden alkollü olduğunu ve işini kaybedeceğini söyleyerek polis çağırmamalarını istedi. Mehmet Emin A.'yı zorla araçlarına bindiren bu kişiler, onu bir eve götürüp dövdü. Şüpheliler, Mehmet Eren A.'yı internet bankacılığındaki hesabından 40 bin lira nakit avans çektirip ağabeyinden de 40 bin lira havale yaptırdıktan sonra serbest bıraktı. Polis ekiplerinin yakaladığı şüpheliler Burak P. (27) ile Hüseyin S. (22), 'Yağma' suçundan tutuklandı.

Olay, 24 Ekim Cumartesi günü saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Taksim'de servis minibüsüyle ilerleyen Mehmet Eren A., iddiaya göre ters yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Hasarlı kazanın ardından otomobildekiler polis çağırmak istedi. Şüphelilerin iddiasına göre Mehmet Eren A., alkollü olduğunu, trafik polisinin gelmesi halinde işini kaybedeceğini söyleyerek karşı taraftan polis çağırmamalarını istedi.

EVE GÖTÜRÜP NAKİT AVANS ÇEKTİRDİLER

Kazanın ardından Mehmet Eren A.'yı zorla araçlarına bindiren şüpheliler, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki bir eve götürdü. Burada alıkoydukları sürücüyü darbeden şüpheliler, telefonunu elinden alarak 40 bin lira nakit avans çektirdi. Ardından Mehmet Eren A.'nın ağabeyinden de 40 bin lira havale yapmasını istedi. Toplam 80 bin lirayı hesaplarına aktaran şüpheliler, sürücüyü araçla bir alışveriş merkezinin yakınında bıraktı.

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Mehmet Eren A., serbest bırakılmasının ardından Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Kazaya karıştığı otomobildekilerin kendisini zorla araca bindirdiğini, götürüldüğü evde darbedilip parasının alındığını anlattı. Şikayet üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kazaya karışan otomobilin plakasını belirleyen ekipler, Burak P. ile Hüseyin S.'nin kimliklerine ulaştı. Sürücünün götürüldüğü evde Burak P.'nin oturduğu belirlendi. Mehmet Eren A. kendisine gösterilen fotoğraftan Burak P.'yi teşhis etti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipler, Burak P. ile olay sırasında aracı kullandığı belirlenen Hüseyin S.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Burak P.'nin 13, Hüseyin S.'nin ise emniyete 2 geliş kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Yağma' (gasp) suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA
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