Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan dikkat çeken temas: Aliyev\'in yokluğunda Bayramov\'la yakın temas!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk Devletleri Teşkilatı'nın Ankara'daki zirvesine katılmaması, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki diplomatik gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etmesi ve verdiği birlik mesajı ise dikkat çekti.

BAKAN BAYRAMOV'U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13. Zirvesi kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirveye katılmayarak ülkesini dışişleri bakanı düzeyinde temsil ettirmesi, iki ülke arasında son dönemde yaşanan gerilimin gölgesinde gerçekleşti.

ALİYEV KATILMADI, AZERBAYCAN'I BAYRAMOV TEMSİL ETTİ

Ankara'da düzenlenen zirve öncesinde gözler Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımına çevrilmişti. Ancak Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine rağmen Ankara'ya gelmedi. Azerbaycan'ı zirvede Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil etti.

Azerbaycan basınında Aliyev'in Türkiye'de düzenlenen zirveye katılmama gerekçesi olarak önceden planlanmış programı gösterildi. Aliyev'in aynı gün Bakü'de düzenlenen FIFA U-15 Dünya Kupası'nın kapanış ve ödül törenine katıldığı bildirildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA BAŞÖRTÜSÜ GERİLİMİ

Aliyev'in zirveye katılmaması, Ankara ile Bakü arasında son haftalarda yaşanan diplomatik gerilimin ardından geldi.

Gerilimin merkezinde, Azerbaycan'da okullarda uygulamaya konulan kıyafet düzenlemeleri ve başörtüsüne yönelik kısıtlamalar yer aldı. Türkiye'den bazı isimlerin söz konusu uygulamaları eleştirmesi üzerine Bakü yönetimi, ülkenin içişlerine müdahale edildiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 31 Türkiye vatandaşını istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gelişmelerin ardından Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve mevkidaşını Ankara'daki zirveye davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın da başörtüsü tartışmalarının ardından görevinden ayrılması, diplomatik krizin dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

ERDOĞAN'DAN BİRLİK MESAJI: AYRILIĞA GAYRILIĞA YER YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin açılış konuşmasında Türk dünyasının birlik ve beraberliğine vurgu yaptı. Erdoğan'ın özellikle aile fotoğrafı üzerinden verdiği mesaj, Aliyev'in katılmadığı zirvede dikkat çekti.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz."

İki ülke arasında yaşanan gerilim ve Aliyev'in zirveye katılmaması nedeniyle Erdoğan'ın bu sözleri, Bakü yönetimine yönelik bir birlik ve beraberlik mesajı olarak yorumlandı.