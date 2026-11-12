Osmaniye Kadirli\'de süt üreticileri 23 liralık fiyata en az 30 lira talep ediyor

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde süt üreticileri, 23 liradan sattıkları sütün yem maliyetlerini karşılamadığını belirterek hayvanlarını satmayı düşündüklerini söyledi. Üreticiler, sütün litresinin en az 30 lira olması gerektiğini ifade etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde süt üreticileri, artan yem fiyatları karşısında süt satışından elde ettikleri gelirin maliyetlerini karşılamadığını ve zarar ettiklerini anlattı. Sütün litresini 23 liradan sattıklarını, oysa maliyetlerini karşılayabilmek için fiyatın en az 30 lira olması gerektiğini ifade eden üreticiler, böyle devam etmesi halinde hayvanlarını satmak zorunda kalacaklarını dile getirdi.

Üretici Emine Çöl, sütü aracılara düşük fiyattan satmak zorunda kaldıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sütümüzü sütçüye veriyoruz, sütçü de çok ucuz alıyor. Bizi kurtarmıyor. Litresini 23 liraya alıyorlar. En az 30 lira olması lazım ki yemi karşılayabilelim. Süt fiyatına zam dediklerinde yeme üç kat zam koyuyorlar. Kepeğin torbası 900 lira, arpa 1000 lira. Bunu nasıl karşılayalım? 40'tan fazla ineğimiz vardı, yem masraflarının altından kalkamadığımız için sattık. Yem borcumuzu aydan aya ödüyoruz, üstüne bir de cebimizden para koymak zorunda kalıyoruz. Kar edemiyoruz, zarar ediyoruz. Burada üç kişi akşama kadar çalışıyoruz."

"EN İYİSİ HAYVANLARI SATMAK"

Üretici Birsen Peker de süt gelirinin yem giderlerini karşılamadığını belirterek, hayvancılığı bırakmayı düşündüğünü söyledi.

Peker, "Biz çiftçi olarak hayvancılıkta çok zor durumdayız. Verdiğimiz yem, aldığımız sütü karşılamıyor. Sütümüz çok ucuz. Hayvancılık yapmanın bir anlamı kalmadı, yapamıyoruz. En iyisi satmak lazım. Yeme borcumuz var, borcumuzu sütten kazandığımız parayla karşılayamıyoruz. Elek işinden kazandığımız parayı da yem parasına veriyoruz. Kar edemiyoruz. Hayvanları satıp başka iş yapacağım" dedi.

"SÜT UCUZ YEM PAHALI"

Sütün litresini 23 liradan sattıklarını, fiyatın en az 30 lirayı geçmesi gerektiğini söyleyen Peker, şöyle konuştu:

"Süt ucuz, yem pahalı, ne yapalım biz? Ben sütün litresinin 30 lirayı geçmesini istiyorum, şu an kurtarmıyor, 23 liraya veriyoruz tank sütlerini. 'Zam var' dediler, zammı da vermediler. Biz işin içinden çıkamaz olduk. Böyle olursa zaten satacağız, bırakacağız. Hiç kurtarmıyor. Şu gördüğünüz römorkta 200 bin liralık yem var, 200 bin liralık yemi süt kurtarmıyor. Geçimimiz bununla, başka yapacak bir şey var mı?"