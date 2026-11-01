Kadirli\'de emekliler pahalılıktan dert yandı, vatandaşın dolabında peynir zeytin yok

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Hayat pahalılığından yakınan emekliler temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirtti. Bir vatandaş, "Hiçbir şey alamıyorum, dolabım bomboş. Peynir, zeytin bile yok. Çaresizim" sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı anlattı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar hayat pahalılığından dert yandı. Bir vatandaş yaşadığı ekonomik sıkıntıları ANKA Haber Ajansı'na şöyle anlattı:

"Prostattan 6 sefer ameliyat oldum, kalpten anjiyo oldum. Hiçbir gelirim yok, geçinemiyorum. Hiçbir yerden gelir kaynağım yok. Hayat çok zor. Beslenemiyorum, odun alamıyorum. Kış geldi, ne yapacağımı şaşırıyorum. Zor durumdayım, hiçbir maddi gelirim yok. Kaymakamlıktan üç ayda bir 2 bin lira para alıyorum, o da yetmiyor. Başka hiçbir gelirim yok. Evimde iyi kötü bir sobam var, yakacak kadar odunum var. Başka da bir şeyim yok. Yeme içmeyi de oradan buradan, bazı arkadaşlar var, bir şeyler ediyorlar böyle yani. Hayırseverler yardım ediyor. Hiçbir şey alamıyorum, dolabım bomboş. Dolabımda şu anda peynir, zeytin bile yok. Çaresizim."

"YAŞLILIK MAAŞI ALIYORUM AMA YETMİYOR"

Yaşlılık aylığı alan bir vatandaş ise geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"Ekonomi kötü, yetmiyor. Tarlaya gidiyorum, yevmiyeye 1400 liraya çalışıyorum, o da yetmiyor. Geçinemiyorum, tadı yok. Bazen iş olmuyor, yağmur yağıyor. Her şey pahalı; sebze olsun, giyim eşyası olsun, başka malzemeler pahalı geliyor. Pazara gidiyorum, yaşlılık maaşı alıyorum ama yetmiyor. Üzerine işe gitmem gerekiyor. Gitmezsek yetiştiremiyoruz. Her şey pahalı."

Emekli bir vatandaş da ekonomi hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Türkiye'de ekonomi tarhana çorbası gibi. Karma ekonomi var, serbest ekonomi var, liberal ekonomi var, serbest piyasa girdisi var. Böyle olmaz. Böyle devletin ekonomisi olmaz. Bizi kandırıyorlar, toplumu kandırıyorlar, yalan söylüyorlar. Emekliler, dar gelirliler ve orta direk esnaf kesimi, seçimin sonuçlarını belirleyecek bu üç kesim. Maaşları nerede yeterli? Büyük metropol şehirlerde yaşayan toplum kesimlerinin ekonomisi sıfır."

Diğer bir emekli ise, "Hayatın durumu çok kötü. Maaşı alıyorum, torunlara veriyorum, onları besliyorum. Kebap dürümü kestim, yemiyorum. Ürünlerin fiyatı çok kötü. Herkes istediği fiyata satıyor, pahalı" dedi.