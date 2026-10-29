Adana'nın Kozan ilçesinde yoldan çıkan otomobilde yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adana'nın Kozan ilçesinde yoldan çıkan otomobilde yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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Adana\'nın Kozan ilçesinde yoldan çıkan otomobilde yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan-Kadirli kara yolunda otomobil yoldan çıktı. Kazada yaralanan kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerince ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Plakası öğrenilemeyen M.K. (37) idaresindeki otomobil, Kozan- Kadirli kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

M.K, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'nın Kozan ilçesinde yoldan çıkan otomobilde yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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