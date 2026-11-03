Osmaniye Kadirli\'de otogaza 9 lira 30 kuruşluk zam tepkiyle karşılandı

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Otogaza gelen 9 lira 30 kuruş zamma tepki gösteren yurttaşlar, "At, eşek devrine geri döneceğiz herhalde" diye konuştu.

Akaryakıta zamlar devam ediyor. Özel Tüketim Vergisindeki (ÖTV) güncellemenin ardından 1 Kasım'da benzin, mazot ve LPG artırıldı. Otogaza ise bugünden itibaren 9 lira 30 kuruş zam geldi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otogaza gelen zamma tepki gösteren emekli bir vatandaş şöyle konuştu:

"Bu kadar zam arka arkaya, ona zam, buna zam, şuna zam... Bu kadar zam olur mu? Emekliye, memura gelince para kalmıyor, ondan sonra sana 6 ayda yüzde 10 zam veriyor, onu da cebine girmeden geri alıyorlar. Amerika'ya bahane buluyoruz, yok Hürmüz Boğazı'na bahane buluyoruz, yok bilmem neye bahane buluyoruz. Bir gaz çıkarıyoruz hiçbir anlamı yok. Gabar'da petrol çıktı, ne anlamı var? Onun için ben siyasetçilere güvenmiyorum. Ondan sonra diyorlar ki 'Emekliye seyyanen zam vereceğiz'. Yahu neyi vereceksin? Sen vermeden aldın. Bana zam versen ne olur, vermesen ne olur?"

"HER GÜN ZAM"

Bir çitfçi, "Artık arabaları satacağız, başka yapacak hiçbir şey kalmadı. Her gün zam. Vallahi olacağı yok bitti, çiftçi de bitti, her şey bitti" ifadelerini kullandı.

Bir işçi ise "Asgari ücretle çalışıyoruz. Bu işin sonu nereye gidecek, biz de bilmiyoruz, zor durumdayız. At, eşek devrine geri döneceğiz herhalde, atalarımızın, babalarımızın, dedelerimizin yaptığı döneme" dedi.

"SATILIK AT ARABASI ARIYORUM"

Bir başka ilçe sakini ise, "Üç yıldır yatalak bir hastam var, Vayvaylı köyünde. Şimdi otogaza zam geldi, nasıl yapacağız, ne yapacağız? Şimdi bunun altından nasıl kalkacağız? İki gün gidiyorum, bir gün gitmiyorum köye. Bu hastanın nasıl gidip de altını, üstünü değişeceğiz? Çok zorlayacak beni bu zamlar. Büyük bir yansıma olacak. 9 lira bir zam çok büyük bir zam" şeklinde konuştu.

Bir öğrenci ise ironi yaparak, "At arabası arıyorum bir tane. Satılık varsa Kadirli'de ona bineceğim" dedi.