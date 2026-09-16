Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti - Son Dakika
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti

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Korkuteli'de yaşanan olayda Sefer Coşkun, ayrılık sürecinde bulunduğu eşini, kayınvalidesini ve kayınpederi Ahmet Engel'i av tüfeğiyle öldürdü. Ailenin, Coşkun'un baskısından uzaklaşmak amacıyla Aksu'dan Korkuteli'ye taşındığı, şüphelinin daha önce sosyal medyada tehdit paylaşımları yaptığı ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

DAMADININ BASKILARINDAN KURTULMAK İÇİN TAŞINMIŞ

Edinilen bilgilere göre Ahmet Engel, kızının Sefer Coşkun ile ayrılık sürecinde yaşadığı sorunlar nedeniyle damadının baskılarından kurtulmak amacıyla memleketi Aksu ilçesinden Korkuteli'ne taşındı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti

Ahmet Engel'in bu süreçte eşi Cemile Engel, kızı Ayşegül Coşkun ve torununu da yanına alarak Korkuteli'ne götürdüğü ortaya çıktı.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Olayla ilgili ortaya çıkan bir diğer ayrıntı ise Sefer Coşkun hakkında uzaklaştırma kararı bulunması oldu. Coşkun'un buna rağmen eşinin ailesinin bulunduğu eve gittiği belirtildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti

Burada çıkan tartışmanın ardından Coşkun'un av tüfeğiyle eşi Ayşegül Coşkun, kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'e ateş ettiği, üç kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti

TEHDİT İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sefer Coşkun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da incelemeye alındı. Coşkun'un olay öncesinde hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti

Olayın ardından kaçan Sefer Coşkun'un yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, üç kişinin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
Aile İçi ŞiddetKorkuteliGüvenlikAntalyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ulkenin civisi cikmista bizim haberimiz yokmus meger 2 2 Yanıtla
    Merve Hatun Merve Hatun:
    aman şu cümleyi kurmazsanız eksik kalırsınız zaten...insanlık tarihi boyunca cinayet denilen olay var zateb..ülkenin durumuyla ne alakası var 2 1
  • Mehmet Ünal Mehmet Ünal:
    burda naçizane bayanım bu uzaklaştırma işi yürümüyor. acil çözüm üretilmesi gerek yoksa bu cinayetler toptan kanıksanır kadermiş alınyazısıymiş gibi toplum da durum rutin algıya dönüşür.hiç normal değil biran önce kısas. Eşittir benim yorumlara sansür yok dealmı? 1 0 Yanıtla
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