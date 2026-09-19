Salah, Uğurcan Çakır\'ı 85 metre deparla avladı

Salah, Uğurcan Çakır'ı 85 metre deparla avladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı sahasında 4-0 yenen Trabzonspor'da Muhammed Salah, 3 gol atarak yıldızlaştı. Mısırlı oyuncunun attığı ilk golde tam 85 metre depar attığı ve isabetli şutuyla golü bulduğu açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 4-0 mağlup ederken, Mısırlı yıldız Muhammed Salah gösterdiği muazzam performansla maça damgasını vurdu.
SALAH 3 GOLLE PARMAK ISIRTTI
Galatasaray ağlarını 3 kez sarsarak hat-trick yapan tecrübeli hücum oyuncusu, attığı ilk goldeki inanılmaz pozisyonuyla parmak ısırttı.
85 METRELİK GOL GETİREN DEPAR
beIN Sports'ta açıklanan verilere göre; Mısırlı yıldızın, rakip kaleye gitmeden önce tam 85 metrelik muazzam bir depar attığı ve akabinde yaptığı şık, isabetli vuruşla fileleri havalandırdığı açıklandı. Sahada adeta fırtına gibi esen Salah'ın bu akılalmaz golü ve 3 gollü şovu, bordo-mavili taraftarlara unutulmaz bir galibiyet gecesi yaşattı.
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