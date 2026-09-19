Kamerun ordusunun subayları Türkçe öğreniyor - Son Dakika
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Kamerun ordusunun subayları Türkçe öğreniyor

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Kamerun ordusunun subayları Türkçe öğreniyor
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen askeri eğitim iş birliği süreçleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye’de kurmaylık eğitimi alacak olan Kamerunlu subaylar, eğitim maratonunun ilk adımı olan Türkçe dil hazırlığını tamamlayarak diplomalarına kavuştu.

Türkiye, yabancı askerî personele yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Kamerunlu subaylar, Türkiye’de alacakları kurmaylık eğitimi öncesinde Türkçe dil kursunu tamamlayarak diplomalarını aldı. Tören, Kamerun’un başkenti Yaounde’de düzenlendi.

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRENDİLER

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında yabancı askerî personele Türkçe eğitimi verildi. Kursu başarıyla tamamlayan subaylar, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Türkçe eğitimini tamamlayan askerî personel, böylece Türkiye’de başlayacak kurmaylık eğitimi öncesinde dil hazırlığını da tamamlamış oldu.

Kamerun ordusunun subayları Türkçe öğreniyor

DİPLOMALARINI YAOUNDE'DE ALDILAR

Diploma töreni, Kamerun’un başkenti Yaounde’deki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde gerçekleştirildi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından törenden fotoğraflar paylaşılırken, kursu tamamlayan subayların yakın zamanda Türkiye’ye gelerek kurmaylık eğitimi alacağı belirtildi.

Kamerun ordusunun subayları Türkçe öğreniyor

TÜRKİYE'DE KURMAYLIK EĞİTİMİ ALACAKLAR

Türkçe kursunu tamamlayan Kamerunlu subaylar, eğitimlerinin bir sonraki aşamasında Türkiye’de kurmaylık eğitimi görecek. Böylece askerî personelin Türkiye’deki eğitim sürecine dil hazırlığıyla başlaması sağlanacak.

Milli Savunma BakanlığıTürkiyeKamerunGüncelOrduSon Dakika

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