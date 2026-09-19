Klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar kapıştı - Son Dakika
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Klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar kapıştı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, klip çekimi esnasında bir binadan aşağıya para atıldı. Vatandaşların parayı almak için girdiği mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, klip çekimi esnasında bir binadan aşağıya para atıldı. Vatandaşların parayı almak için girdiği mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖREN BİNANIN ÖNÜNDE TOPLANDI

Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda akşam saatlerinde klip çekimi esansında, bir binanın üst katlarından aşağıya para atıldı. Olayı gören vatandaşlar, bir anda toplandı.

O ANLAR KAMERADA

Cadde üzerinde yere düşen paraları toplamak isteyen vatandaşların mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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SON DAKİKA: Klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar kapıştı - Son Dakika
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