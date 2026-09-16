İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında - Son Dakika
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İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu'yu incelemeye aldı. Dizide kullanılan "FG" harfli plakalar öne çıkarken, mezar taşı detayı ve Kozinoğlu'nun ölümünden 2 gün önce yayımlanan ölüm tehdidi sahnesi de mercek altına alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, ekranların uzun soluklu yapımı "Kurtlar Vadisi Pusu"da yer alan bazı ayrıntılar mercek altına alındı. Senaryo kurguları, karakter isimleri ve özellikle sahnelerde kullanılan araç plakaları üzerinden FETÖ adına algı çalışması ile propaganda yapıldığı iddiaları incelemeye alındı.

PLAKA DETAYI VE İSİM BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; dizide "Kazım Kaşifoğlu" ismiyle yer verilen karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve sahnelerde kullanılan araçlarda "FG" harf grubunu taşıyan plakaların yer alması kamuoyunda ve adli makamlarda örgüt propagandası şüphesini doğurdu. Gelen yoğun ihbarlar ve başsavcılığın yaptığı resmi tespitlerin ardından adli süreç resmen başlatıldı.

Dizinin 4 Şubat 2010'da yayımlanan 79. bölümünde görüntülenen "FG" plakalı araç da soruşturma dosyasına giren detaylardan biri oldu.

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDEN 2 GÜN ÖNCEKİ SAHNE

Soruşturmada dizideki "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin hikâyesinin zamanlaması da dikkat çekti. 10 Kasım 2011'de yayımlanan 136. bölümde Kaşifoğlu karakterinin hücrede tutulduğu ve ölümle tehdit edildiği sahneler yer aldı. Kaşif Kozinoğlu ise söz konusu bölümden 2 gün sonra, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti.

Kozinoğlu'nun ölümünün ardından 8 Aralık 2011'de yayımlanan 139. bölümde ise Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu söylediği, duş aldığı ve ardından "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü sahne ekrana geldi. Bu sahne de soruşturma kapsamında incelenen detaylar arasında yer aldı.

UZMAN BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Alınan karar doğrultusunda, alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak raporda, dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar tek tek detaylıca incelenecek.

YAPILACAK İNCELEMENİN SONUNDA...

Yapılacak teknik ve içerik incelemelerinin ardından, dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Soruşturma kapsamındaki adli işlemler sürüyor.

RACİ ŞAŞMAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz ifadesinde "Kurtlar Vadisi dizisinin uzun yıllar senaristliğini yaptım. Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu. Şiddet kampanyası diziyi itibarsızlaştırmak, aileleri korkutarak ekran başından uzaklaştırmak için uygulanırken bilgi ve belge alıyorlar iddiası dizinin başarısını gölgelemek için vurgulandı. Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kereler cevap verildi, bir kez daha verelim. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder" dedi.

"KARAKTERLER KURGUDUR, ÖLÜM ÖNCEDEN BİLİNEMEZ"

Dizideki Kaşifoğlu karakterinin istihbarat içi çatışmaları anlatmak için kurgulandığını dile getiren Şaşmaz, karakterin ölümüyle hikayesinin tamamlandığını ve bunun gerçek hayatla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmanın savcılık makamının işi olduğunu belirten Şaşmaz, "Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır, Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"HATIRLAMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine mezar taşıyla mesaj verildiği yönündeki iddialar için ise Şaşmaz, "Erdoğan ve ailesi ile ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur, ne de böyle bir şey söz konusudur. Kaldı ki bu husus senaryo olarak benim belirlediğim ve kontrol edebileceğim bir şey değildir. Aradan çok zaman geçti, o zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatmak usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir, prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerinden oluşan sahte bir mezartaşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil." dedi.

Silivri Cumhuriyet BaşsavcılığıKaşif KozinoğluKurtlar VadisiGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Film gibi bir ülkede yaşıyoruz 2 0 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Hee muz cumhuriyeti 0 0
  • mehmet yılmaz mehmet yılmaz:
    arabanın plakası FG diye orijinal plaka kullanılmış Passat’ın plaka reji’in kullandığı plaka Burada bir mesaj var 0 1 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Abd nin simpsonları kadar önemli değil. Önemsemeyin grçin. İnsanları paranoyak yapmaktan vaz geçmediler. 0 0 Yanıtla
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